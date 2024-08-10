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羅嘉翎發文親解為何不棄賽？不換人？　想為國家努力一次

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運羅嘉翎。（圖／中華奧會提供）

 記者歐建智／綜合報導

跆拳道「國民女友」羅嘉翎，8日在巴黎奧運跆拳道57公斤級16強賽帶傷出賽，結果輸掉比賽，教練劉聰達遭到批評，並出現為何不換人出賽的聲音，羅嘉翎今天在社群平台發文，親自解釋為什麼不棄賽？為何不換人出賽？的原因。更為教練說話，「他就像我第二個爸爸一樣」。

羅嘉翎由於左腳疲勞性骨折傷勢未癒，長達8到9個月未有比賽，在巴黎奧運16強賽以0比2輸了，對手打到4強賽敗北，羅嘉翎沒有復活賽機會，結束巴黎奧運。

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賽後羅嘉翎哭著說「對不起大家」，教練劉聰達賽後希望羅嘉翎上場，腳傷可以回台再醫治，因此引發外界熱議討論。甚至也出現為什麼受傷了不換人出賽？為什麼不棄賽的言論。

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運羅嘉翎。（圖／中華奧會提供）

羅嘉翎沉澱了幾天之後，今天在社群平台上發文，「很感謝全台人民的支持與鼓勵，你們的所有鼓勵支持和指教我們都有看到，這次很可惜表現不如預期，沒能為大家帶來一場很好的表現，是我自己的遺憾，也是大家最不想看到的，但也很感動大家一直都在我身邊。」

文中也說明「為什麼不棄賽，為何不換人上」，羅嘉翎解釋，「我想說能站上這個舞台真的很不容易，我也相信沒有任何運動員會放棄這得來不易的機會，因為不知道自己有沒有下一次的機會可以站上場，所以即使身上有傷又或者知道自己勝算不大，甚至就算知道自己再出這一腳就有機會送上整個跆拳生涯，但還是想為自己為跆拳道的大家和為國家努力一次。」

關於為何不換人？羅嘉翎說明，「跆拳道有很多的規定，換人是被允許的，但前提是換上的人需要在世界排名前20才可以，」她表示，「要換量級也不可以，頂多換的話，只能換到其他國家選手了。」

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運羅嘉翎。（圖／中華奧會提供）

羅嘉翎也為教練劉聰達說話，「劉教練真的是一位很好的教練，他其實並不像大家口中一樣那麼的不友善，他不管發生任何事，第一時間是會保護選手的，他總說出了什麼事有他在他會扛著，和他相處比我跟自己的爸爸時間還久，他就像我第二個爸爸一樣。」

「在我受傷的這段期間，我能感受的出來教練非常的壓抑，因為不確定性真的太多了，不只是他不能掌握，甚至連我自己也無法掌握，所以他每次都問我會不會痛，痛就休息不要練了，」羅嘉翎再說，「但我總告訴他沒事，還好，我還可以繼續，只因為我也不想讓他擔心，也不想放棄每一次能練習的機會，他對待我們每一個人真的都非常好，所以希望大家也可以理解教練」。

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