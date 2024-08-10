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奧運史上第4人！約基奇大三元擊退德國　塞爾維亞男籃奪銅

記者游郁香／綜合報導

3度贏得NBA年度MVP的約基奇(Nikola Jokic)，今(10)日率塞爾維亞男籃與去年世界盃冠軍隊德國爭奪巴黎奧運銅牌，他繳出19分、12籃板和11助攻，成為奧運史上第4位單場締造大三元的球員，與攻下16分的射手波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)，聯手幫助塞爾維亞以93比83摘銅。

堪稱NBA最全能長人的約基奇，NBA生涯累計130次大三元，名列歷史第4，他本屆奧運小組賽對波多黎各、8強賽對澳洲都差1助攻就能締造大三元，最終他在銅牌戰「達標」，首節就狂送6助攻，展現卓越的視野和傳球技巧，下半場剛開始還來了一記背後傳球。

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▲▼NBA三屆MVP約基奇飆出大三元，塞爾維亞奪下巴黎奧運銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA三屆MVP約基奇飆出大三元，塞爾維亞奪下巴黎奧運銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

第4節還剩5分59秒，約基奇出手不進後隨即搶下籃板，單場籃板數來到10個，確定能締造大三元，他整場攻下19分、12籃板和11助攻，另有抄截、火鍋各1，且出賽37分鐘沒有發生任何失誤。

約基奇成為史上第4位在奧運賽場達成大三元的球員，前3位分別是1976年的蘇聯貝洛夫(Sasha Belov)，他在對加拿大的比賽取得23分、14籃板和10助攻；美國男籃天王詹姆斯(LeBron James)在2012年及本屆巴黎奧運2度達標；斯洛維尼亞金童唐西奇(Luka Doncic)上屆東奧對法國拿下16分、10籃板和18助攻。

▲▼NBA三屆MVP約基奇飆出大三元，塞爾維亞奪下巴黎奧運銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA三屆MVP約基奇飆出大三元，塞爾維亞奪下巴黎奧運銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

奧運男籃史上就只出現過這5次大三元紀錄，在NBA屹立超過20年的詹姆斯是唯一一位2度繳出大三元的球員。

塞爾維亞終場在約基奇飆出大三元，以及當家射手波格丹諾維奇砍下16分，正負值全隊最高+23之下，以93比83擊退上屆世界盃冠軍隊德國，收穫一枚銅牌。

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