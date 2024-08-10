克莉芙摘金「我是女人！」　霸氣喊話國際拳總：我的尊嚴勝過一切

▲▼阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

無懼性別風波，阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）10日凌晨在巴黎奧運拳擊66公斤級決賽以5：0打敗中國楊柳，順利勇奪個人首金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽過程中，可以聽到阿爾及利亞的女粉絲用獨特的「zaghrouta」方式為她加油，保持高亢的吟唱，克莉芙表示，「很高興，上帝讓這一切發聲，這是我的夢想。感謝這裡所有的人，我的教練和阿爾及利亞隊。」落敗的楊柳則說，「不太清楚外面發生什麼事，我的對手是出色的競爭對手，她表現很好，需要向她學習。」

與台灣選手林郁婷同樣面對性別風波，克莉芙勇敢面對，「參加奧運就為了身為運動員而表現自己，希望未來不會再看到類似的攻擊。」克莉芙強調，「我完全有資格比賽，和其他女人一樣，我生而為女人，以女性的身份生活，以女性的身份參加過比賽，這點毋庸置疑。」

國際拳擊總會（IBA）去年針對克莉芙和林郁婷性別爭議取消獎牌資格是這次事件的導火線，克莉芙奪金後表示，從2018年一直在參加IBA的比賽，無法理解為什麼去年取消她的資格，「現在不再被他們承認，他們討厭我，我真的不知道為什麼，想用金牌向他們表達，『我的尊嚴、我的榮譽，勝過這一切。』」

對於外界批評，克莉芙說，「他們是我邁向成功的敵人，這些攻擊，也帶來一些特殊的滋味。」