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看大家留言早上又哭了一次！郭婞淳：回想過程真的不容易

▲「舉重女神」郭婞淳參加巴黎奧運獲獎派對。（圖／中華奧會提供）

▲「舉重女神」郭婞淳參加巴黎奧運獲獎派對。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「舉重女神」郭婞淳順利成為巴黎奧運女子舉重59公斤級銅牌得主，當時賽後受訪時，郭婞淳就已經繃不住噴淚，也讓不少觀眾跟著落淚，過了一個晚上，她透露自己早上看大家給她的留言，忍不住又哭了一次，也表示有回想起這段過去的過程，真的不容易！

拿下銅牌賽後，郭婞淳不只自責，更是數度眼淚潰堤，她透露，自己今天早上起床還在哭，「因為我現在就是看到留言都會哭，所以我可以看一下、收一下，現在有非常多大家支持我的留言，還沒有辦法一一看完，但是我會花時間慢慢看完，不過真的就是會哭。」

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看到郭婞淳的訪問噴淚，有不少觀眾也表示自己跟著掉眼淚，郭婞淳笑說，「雖然我哭得有點醜啦！」但也表示，「那種感覺、情緒一上來，你是止不住的，因為你在講的時候，當下就是會回顧那些過去的過程，所以就是不容易啦，真的不容易！」講完之後郭婞淳又再度紅了眼眶。

渡過前兩年受傷的低潮，郭婞淳曾指出自己一度「迷失」，現在終於苦盡甘來，她卻坦言，「到現在還是覺得有點可惜，但是也算是一個好的結果啦！」表示教練們看到她這兩年起起伏伏的情緒，現在應該也是很欣慰了。
 

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