運動雲

>

郭婞淳開心參加「獲獎派對」　看到全場為她歡呼起雞皮疙瘩

▲「舉重女神」郭婞淳參加巴黎奧運獲獎派對。（圖／中華奧會提供）

▲「舉重女神」郭婞淳參加巴黎奧運獲獎派對。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「舉重女神」郭婞淳昨天摘下巴黎奧運女子舉重59公斤級銅牌後，今日受邀參加主辦單位在艾非爾鐵塔外的特羅卡德羅廣場舉辦的「champion park」活動，她披著中華奧會會旗興奮小跑步出場，並跟現場爆滿觀眾玩自拍，表示，「雖然大家都來自各地世界各地，但是大家在這個時刻就是為妳歡呼，覺得非常開心、會起雞皮疙瘩。」

郭婞淳於主持人介紹她出場之後，興奮跑出舞台，並在舞台上走一圈，不只簽名來者不拒，還跟世界各地的觀眾玩起自拍，她走出會場之後直言，「很嗨！」也表示非常開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「因為我們舉重的頒獎，是沒有辦法像這樣跑，所以我剛才特別跑了一小段，感受一下這樣子的感覺。」郭婞淳說，她更指出，「雖然大家都來自各地世界各地，但是大家在這個時刻就是為妳歡呼，覺得非常開心、會起雞皮疙瘩。」

關於這個慶祝活動，郭婞淳透露，她前幾天就在網路上看到，還有點小生氣覺得，「為什麼他們可以在那邊頒獎！」結果後來知道是這個活動，笑說自己馬上自願說要參加。

對於奧運的派對活動跟在台灣的遊行，郭婞淳坦言，「有不一樣的感動。」她透露自己最印象深刻的時候是世大運的遊行，當時看到旁邊一排穿著制服的上班族都特別出來為她們歡呼吶喊，感到非常特別。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運舉重郭婞淳2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

郭婞淳開心參加「獲獎派對」　看到全場為她歡呼起雞皮疙瘩

郭婞淳開心參加「獲獎派對」　看到全場為她歡呼起雞皮疙瘩

郭婞淳記錯回國時間差點搞烏龍　笑說期待看家人的哭哭臉

郭婞淳記錯回國時間差點搞烏龍　笑說期待看家人的哭哭臉

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

看大家留言早上又哭了一次！郭婞淳：回想過程真的不容易

看大家留言早上又哭了一次！郭婞淳：回想過程真的不容易

陸媒辛辣問：輸羅詩芳是實力還是年紀？郭婞淳高EQ回應

陸媒辛辣問：輸羅詩芳是實力還是年紀？郭婞淳高EQ回應

快訊／奧運最紅的美國男籃　4強戰甜瓜、崔維斯史考特眾星都來看

快訊／奧運最紅的美國男籃　4強戰甜瓜、崔維斯史考特眾星都來看

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總感嘆「失去棒球味道」

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總感嘆「失去棒球味道」

哈瑪星認證巨蛋球衣「最好」　預告鳥松先發不太投保送

哈瑪星認證巨蛋球衣「最好」　預告鳥松先發不太投保送

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

熱門新聞

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

郭婞淳開心參加「獲獎派對」　看到全場為她歡呼起雞皮疙瘩

郭婞淳記錯回國時間差點搞烏龍　笑說期待看家人的哭哭臉

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

看大家留言早上又哭了一次！郭婞淳：回想過程真的不容易

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

2運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

3郭婞淳開心參加「獲獎派對」！

4郭婞淳笑說期待看家人的哭哭臉

5安洗瑩舉戴資穎為例猛批　會長反駁

最新新聞

1郭婞淳：看大家留言早上又哭了一次！

2郭婞淳笑說期待看家人的哭哭臉

3郭婞淳開心參加「獲獎派對」！

4運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

5羅嘉翎淚崩　認真努力選手不必道歉

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

阿嬤過世缺席奪銅瞬間…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

最後一舉就是要拚金！郭婞淳：不知道會不會有下一次

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

張志豪開轟「說話算話」　平野惠一打100分

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366