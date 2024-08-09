郭婞淳開心參加「獲獎派對」　看到全場為她歡呼起雞皮疙瘩

▲「舉重女神」郭婞淳參加巴黎奧運獲獎派對。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「舉重女神」郭婞淳昨天摘下巴黎奧運女子舉重59公斤級銅牌後，今日受邀參加主辦單位在艾非爾鐵塔外的特羅卡德羅廣場舉辦的「champion park」活動，她披著中華奧會會旗興奮小跑步出場，並跟現場爆滿觀眾玩自拍，表示，「雖然大家都來自各地世界各地，但是大家在這個時刻就是為妳歡呼，覺得非常開心、會起雞皮疙瘩。」

郭婞淳於主持人介紹她出場之後，興奮跑出舞台，並在舞台上走一圈，不只簽名來者不拒，還跟世界各地的觀眾玩起自拍，她走出會場之後直言，「很嗨！」也表示非常開心。

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「因為我們舉重的頒獎，是沒有辦法像這樣跑，所以我剛才特別跑了一小段，感受一下這樣子的感覺。」郭婞淳說，她更指出，「雖然大家都來自各地世界各地，但是大家在這個時刻就是為妳歡呼，覺得非常開心、會起雞皮疙瘩。」

關於這個慶祝活動，郭婞淳透露，她前幾天就在網路上看到，還有點小生氣覺得，「為什麼他們可以在那邊頒獎！」結果後來知道是這個活動，笑說自己馬上自願說要參加。

對於奧運的派對活動跟在台灣的遊行，郭婞淳坦言，「有不一樣的感動。」她透露自己最印象深刻的時候是世大運的遊行，當時看到旁邊一排穿著制服的上班族都特別出來為她們歡呼吶喊，感到非常特別。