▲第三屆大獅賽擴大舉辦 日本職籃B1 LEVANGA北海道確認參賽 。（圖／攻城獅提供）

體育中心／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布第三屆大獅賽將於8月30日展開序幕。大獅賽已舉辦至第三屆，今年球團擴大賽事規模，邀請國內職籃隊伍臺北台新戰神、新北中信特攻攜手切磋，也力邀日本職籃B.LEAGUE LEVANGA北海道來台參賽。

除了職業球隊外，攻城獅球團也希望能為在地不同層級籃球隊伍創造舞台，特別邀約JHBL強權員東國中出戰LIONEERS Jr. U15青年隊、在地HBL優秀隊伍東泰高中對戰光復高中。

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另外，新竹園區盃強權對決也將搬上檯面，由台積電籃球隊對戰聯發科籃球隊。攻城獅球團期盼能持續深耕在地，帶給新竹球迷最瘋狂的暑期賽事。本屆大獅賽將於8月30日進行至9月1日，由DAZN、攻城獅官方YouTube平台提供轉播服務。

▲第三屆大獅賽擴大舉辦賽 。（圖／攻城獅提供）

攻城獅球團預計於8月31日下午五點交手LEVANGA北海道，賽前雙方將進行姐妹隊伍締結儀式，未來攻城獅與LEVANGA北海道球團交流項目包含海外移地訓練、青少年隊伍訓練營、舉辦聯名主題日等，未來雙方將展開一連串交流，期盼能透過此次合作創造職業運動的無限可能，成為城市行銷的最佳典範。

此次大獅賽LEVANGA北海道隊有備而來，陣中主力球星也將隨隊出賽，包含菲律賓國家隊主力球星拉莫斯（Dwight Ramos）與前新北國王洋將湯瑪士（Thomas Welsh）。

攻城獅球團於此屆大獅賽推出限定球衣，將新竹高鐵站、新竹科學園區地標、新竹縣體育館化為線型圖，並融入攻城獅獅頭隊徽，結合程式碼點陣圖襯底，象徵此次大獅賽結合了豐富新竹在地元素。大獅賽限定球衣將分為深色款與淺色款，將於8月30日起於攻城獅主場開賣，單件售價為$1,680元。

本屆大獅賽門票分為平日場與假日場，平日場次將採LINE@索票入場；假日場次門票將於8月12日中午十二點在拓元售票系統正式開賣，票種類別有單日票(可觀看當日所有賽事)與雙日套票(可觀看週末兩日所有賽事)。各席次「雙日票價」為至尊場邊席 $5,000、場邊席 $3,500、1F南北側 $1,800、1F東西側 $1,300、2F全區 $800。各席次「單日票價」為至尊場邊席 $3,000、場邊席 $2,000、1F南北側 $1,000、1F東西側 $800、2F全區 $500。8月12日中午十二點在拓元售票系統開賣雙日套票；8月14日中午十二點在拓元售票系統開賣單日票，歡迎獅紫軍進場體驗話題性十足的對戰組合。

▲第三屆大獅賽擴大舉辦 。（圖／攻城獅提供）