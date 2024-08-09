金牌降臨府城！李洋21日「金酒主題日」將為統一獅開球

▲李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

「麟洋配」在巴黎奧運羽球男雙項目奪金，王齊麟11日將現身大巨蛋為台鋼雄鷹加油，李洋因個人行程無法參與，不過統一獅在21日舉辦金門酒廠主題日，力邀李洋到台南球場開球。

金門酒廠長期投入職業運動贊助，統一獅與金門酒廠長期合作，自民國99年起，今年邁向第15年，金門酒廠結合統一獅主賽事預計8/21台南棒球場舉辦主題日，場內外活動將規劃一系列活動體驗金門酒廠棒球主題日。

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今年巴黎奧運李洋及王齊麟男子羽球雙打，再次拿下金牌達成羽球男雙二連霸佳績，眾所皆知李洋是金門人，金門酒廠特地邀請金門之子連霸雙金李洋前進台南市立棒球場站上投手丘開出漂亮好球。

李洋與金門酒廠淵源深厚，是因為金門酒廠長期支持國內體壇發展，除了贊助中華職棒開朝元老-統一7-ELEVEN獅隊外，還有一位雙金頂級球星，就是剛獲得巴黎奧運男雙羽球金牌的李洋，金門酒廠自107年至今陪伴李洋走過辛苦訓練時期，一路見證「台灣之光」李洋與王齊麟搭檔，連續二屆站上奧運世界殿堂並獲得金牌，為台灣羽球史上創下紀錄。

光榮歸國的李洋，在邁入教職前夕，除了要與大家分享榮耀外，更莫忘初心，持續支持台灣的運動，特地參加金門酒廠與統一獅隊在台南棒球場結盟舉辦的金酒主題日擔任開球嘉賓，想要一睹台灣英雄李洋的球迷，可千萬別錯過！

▲李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）