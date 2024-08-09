直言裁判不公　波格丹諾維奇：美國用雙手抓住我們

▲塞爾維亞隊波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

塞爾維亞男籃隊以4分之差輸給美國男籃隊無緣金牌戰，陣中砍下最高分的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）賽後除了感謝隊友，也對裁判有所不滿。

波格丹諾維奇在4強賽不敵美國後感謝球隊，「感謝所有人的支持，這是一場艱難的失利，但我為我們的拼搏感到自豪。我們沒有放棄，這是可以引以為傲的。」

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同時，波格丹諾維奇也談到裁判幾個回合的判決不公，「我們試圖與他們溝通，但他們不理我們，他們就直接走開了。但沒關係，美國對陣我們根本不用這樣，他們用雙手抓住我們。我們打出了最佳表現，也許我們原本可以多投進幾個球，但這就是籃球。」

波格丹諾維奇也表示，「我不是那種會談論裁判的人，我甚至想要在對抗裁判的同時贏得比賽，並且我們全程保持冷靜，沒有與他們說話，這值得尊敬。」

塞爾維亞在比賽中一度取得17分的領先優勢，約基奇（Nikola Jokic）繳出17分、5個籃板、11次助攻，波格丹諾維奇則拿下20分、4個籃板、3助攻。

法國在4強賽以73比69擊敗去年世界盃冠軍德國，金牌戰確定由美國對上地主法國，銅牌戰則是塞爾維亞對上德國。