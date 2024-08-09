半夜睡不著「看奧運男籃4強戰」直播！他喊賺爛：比NBA冠軍賽精采

▲美國男籃柯瑞狂轟36分，領軍挺進巴黎奧運金牌戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者施怡妏／綜合報導

美國男籃在本屆巴黎奧運4強戰，差點被塞爾維亞擊敗，上半場一度陷入17分大幅落後，但美國隊末節上演驚天逆轉，贏下比賽挺進金牌戰，將和地主法國爭冠，不少網友半夜看直播，比賽到最後一秒才分出勝負，比NBA冠軍賽還要好看，看到的人根本賺到，不少網友狂點頭，「這場真的神」。

有網友在PTT發文，「奧運籃球四強，有看直播的人有多賺？」奧運籃球四強賽於台灣時間9日凌晨3時開打，整場比賽，賽爾維亞隊都是壓著美國隊打，直到3節打完，美國隊都還以13分陷入雙位數落後，逼出美國隊開始全員認真模式。

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比賽末節，美國隊靠著詹姆斯「坦克切」將比分追平，杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry），以及恩比德（Joel Embiid）也聯手發揮，上演精彩逆轉秀。原PO驚呼，「讓前幾場根本划水的柯瑞（Stephen Curry）跟恩比德（Embiid）復活，有生之年系列，史詩三巨頭輪流發威」。

▲美國男籃「詹皇」詹姆斯轟下大三元，幫助球隊完成17分逆轉勝。（圖／記者杜奕君攝）



他大讚該場比賽比NBS冠軍賽還要精采，「賽爾維亞一度領先將近20分，打到最後三分鐘才首次被追平，比賽到最後一秒才分出勝負，看到這場直播的人到底多賺？ 有沒有八卦？」

貼文一出，許多跟著看直播的網友留言，「賺爛了，比NBA總冠軍賽好看」、「看完舉重沒睡是對的」、「塞做了37分鐘的美夢」、「只看了這場跟日法第四節+OT，賺翻了」、「睡不著起來看這場真是賺翻了」、「好看，美國隊奧運史大概這場最好看」、「真的賺爛，三老一生老命拚，最後大逆轉」、「KD第四節那個認真壓迫防守配上臂展，可怕」。