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安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

▲▼韓國女單金牌安洗瑩。（圖／路透）

▲韓國女單金牌安洗瑩。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國羽球女單金牌安洗瑩在頒獎後的訪問，以「爆炸性發言」抨擊羽球協會而引起軒然大波，內容中還包含舉戴資穎帶了2名訓練員、1名教練為例，韓國羽協會長李起興9日發表立場，並說明關於誤診、教練不能隨隊及個人名義參加國際賽等話題做出回應。

安洗瑩日前表示，「亞運後膝蓋傷勢比想像中嚴重，被誤診時一直忍痛打球，去年底再次檢查時，情況很糟糕，距離奧運時間也不多了。」對於在受傷情況下一直參賽，表達對韓國羽協的不滿，甚至說，「很難繼續待在國家隊。」

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李起興在接受廣播訪問時表示，「球員有些事想說，但安洗瑩的表達方式很笨拙。」關於誤診一事，李起興表示，「醫生才能說是誤診，而不是運動員去說，需要聽雙方在亞運會的情況，還沒弄清楚誰是對的。但報告書都有被好好收著，我有醫院的紀錄。」

▲▼安洗瑩花式慶祝奪金。（圖／路透）

▲安洗瑩花式慶祝奪金。（圖／路透）

至於受傷後仍被迫參賽，會長表示，「我問過『你想不想出國？』、『如果不出國多休息一會兒不是更好嗎？』，她說，『沒關係可以去』。」保留協會、安洗瑩和教練交流的訊息。

有人猜測安洗瑩發表言論的背後，是因為提供她幫助的訓練員韓素貞沒有和羽協續約所影響。安洗瑩曾提到，「戴資穎帶了兩名訓練員和一名教練，（中國選手）陳雨霏也帶了兩名訓練員參加。」對此協會透過新聞稿解釋，「在參加巴黎奧運的12名選手中，只有安洗瑩從2月開始有專門訓練員，以管理她的受傷與恢復情況。」

李起興解釋，安洗瑩曾說要與那位訓練員一起去，所以願意讓她延長兩個月合約，但她要求一份為期一年的合約，這就是該訓練員無法去巴黎的原因。至於安洗瑩能否以個人名義參加國際賽，李起興表明，「不可能！」

安洗瑩在發表「爆炸性言論」後，受到相當大的關注，她8日再度在IG發佈全黑圖片並表示，對於自己的言論被鋪天蓋地報導後，反而讓其他必須接受光榮時刻的選手被掩沒，因此對這些選手感到非常抱歉，還向到機場等待自己的記者感到抱歉。「待奧運結束，所有運動員被祝福之後，我會和大家談我的想法和立場。」她說。

這篇發文也受到很多鼓勵，網友留言，「想像你一個人在受傷等不利條件下，有多麼焦慮與困難，獲勝之後為你感到驕傲，你真的很努力，喘口氣整理一下想法。希望你能無怨無悔完成一切，別在意別人眼光，也不要灰心。」、「我會支持安洗瑩，希望她能保護珍貴的東西，希望她別受到傷害。」、「洗瑩，你做得很好，你還需要時間來思考你想說的話，但被成為焦點後，無心的話語會被扭曲，所以要小心你說的每一句話，休息一下。」

▲▼安洗瑩花式慶祝奪金。（圖／路透）

▲韓國女單金牌安洗瑩。（圖／路透）

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