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又颯又美大圈粉！「舉重精靈」方莞靈感性道謝：旅途還沒結束

▲▼ 。（圖／翻攝自方莞靈Threads）

▲方莞靈手拿珍奶露出甜美笑容。（圖／翻攝自方莞靈Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

「舉重精靈」方莞靈出賽巴黎奧運女子49公斤級項目，最終以抓舉86公斤、挺舉107公斤，總和193公斤拿下此量級第6名。賽後，她在IG、Threads發文，「原諒我手沒辦法打太多字，只是想跟大家說，謝謝」。她強調，自己的旅途還沒結束，「希望有天可以讓我們一起共襄盛舉，感受頒獎台的高度。」

方莞靈賽後在Threads感性發文，很謝謝每個為她加油打氣的人，「真的非常感謝大家，不管是使用平台觀看還是到場加油的各位，我都有聽到並感受到你們的加油打氣，是你們給我勇氣面對每一把重量」，她強調自己的旅途還沒結束，希望跟大家一起繼續征戰，「希望每一場都可以讓你們看到我的進步，希望有天可以讓我們一起共襄盛舉，感受頒獎台的高度。」

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貼文吸引超過2.2萬人按愛心，網友們紛紛留言，「舉重精靈力量無敵！突破自己已經很棒了！」「優雅的強悍又有態度，已經是世界前幾強了」、「期待下一個四年你能站上頒獎台。」「舉重精靈力量無敵！突破自己已經很棒了！」「全台灣人都會陪妳一起再戰的！」

還有人表示，方莞靈比賽超圈粉，「今年奧運第一次認識妳，原來台灣有這麼一位漂亮又有能力舉重選手，馬上被妳圈粉了」、「飛吻超美的」、「那記完成動作的回眸超級帥氣，愛死了！」

由 @150_fang_wan_ling 發佈
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關鍵字： 2024奧運2024奧運舉重方莞靈2024奧運台灣之光Threads

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