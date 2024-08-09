柯瑞轟36分率美國逆轉勝！　杜蘭特盛讚：神一般的演出

This will go down as one of the best Olympic performances of all time pic.twitter.com/KqqrcCrnTB — ³⁰chef curry (@shotbysteph30) August 8, 2024

▲柯瑞（Stephen Curry）轟36分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

美國男籃在巴黎奧運籃球4強賽中差點被塞爾維亞擊敗，先前表現不佳的柯瑞（Stephen Curry）本場大爆發，狂轟36分率美國逆轉擊敗塞爾維亞，精彩表現也讓杜蘭特（Kevin Durant）表示，「神一般的演出！」

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由柯瑞、杜蘭特、詹姆斯（Lebron James）多位MVP得主在內的美國，被看好本屆完成奧運5連霸，未料此戰對當季MVP約基奇（Nikola Jokic）率領的塞爾維亞前3節還以63比76落後。不過美國在末節上演發起攻勢，終場靠著柯瑞19投12中，包含9顆三分球在內，狂砍36分、8籃板，還有詹姆斯16分、12籃板、10助攻大三元表現下，率領美國以95比91逆轉勝。

柯瑞談到這場比賽表示，「身為各自球隊的巨星和名人堂成員，以及我們所取得的成就，這是我們該做的，同時也是贏球的唯一方法。我看過很多場美國隊的比賽，但這場比賽很特別。」杜蘭特也讚賞柯瑞的表現，「他這場呈現神一般的演出，今晚神與他同在，這是我見過他最偉大的比賽之一。」

美國主帥柯爾（Steve Kerr）對塞爾維亞的表現讚不絕口，「這是我參加過最偉大的籃球比賽之一，他們打得完美無瑕，把我們逼到最高水準，而我們的球員在末節的表現也令人難以置信，他們完成了任務。」

法國在4強賽以73比69擊敗去年世界杯冠軍德國，金牌戰將由美國對上地主法國，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）雖然在比賽中脖子受傷流血，但他仍相當嚮往金牌，「在我們的國歌中，我們談論到鮮血，我們願意在球場上流血，如果這能讓我們贏得金牌，我願意奉獻，拿走它吧，拿走全部。」

▲法國「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）