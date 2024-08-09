中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

▲中國舉重小將羅詩芳拿下金牌。（圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

中國舉重選手羅詩芳在巴黎奧運女子59公斤級比賽，以總成績241公斤，奪得金牌，不過有網友指出，明明還有一次挺舉機會，卻選擇放棄，記得郭婞淳在2020東京奧運時，確定奪金牌，還是上場挑戰，直呼「太傲慢了吧」，對此，網友理解選手的決定，「舉重很危險，拚受傷反而不划算，以後還要」。

有網友在Threads發文，中國選手羅詩芳明明還有一次的挺舉機會，卻選擇放棄，直接上台領金牌，「怎麼就這樣讓比賽結束了呢？她身體狀態看起來也都很好啊」，記得郭婞淳在東京奧運時，已經確定奪金牌，仍然繼續加高重量挑戰。

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反觀中國選手羅詩芳，明明還有機會可以挑戰更高的重量，創造更驚人的奧運紀錄，但卻選擇停下，「是覺得只要金牌到手就好了嗎？」

還有網友在PTT發文，「確定得金牌了，怎麼不上場娛樂觀眾，竟然直接放棄，原來奧運能這樣喔，是不是該退觀眾門票錢」、「太傲慢了吧」。

▲中國舉重小將羅詩芳拿下金牌。（圖／路透社）



貼文曝光，網友表示，尊重選手的決定，「可能是避免受傷吧，羅在最後一次挺舉時，下盤已經明顯不穩了」、「她腰跟背受傷，而且不輕，還能拿牌超厲害，這運動超危險」、「人家的身體怎麼選擇，不需要捧一踩一來秀自己的無知」、「每位舉重都是用生命舉，一個不小心關節就有可能爆了，如果確定奪金，基本上也不會冒這個風險去挑戰更重的重量」、「她要不要繼續挑戰是她的事，其中包含會不會受傷，還有沒有力氣，綜合考量之後才做出這樣就好的決定，不要再有什麼反觀了，尊重別國選手是基本禮貌，我們郭婞淳超厲害，拿了金牌的她也很厲害」。

羅詩芳賽後接受媒體訪問時表示，這幾天她剛好生理期，以為會很難，做了很多預想，結果上來之後發現好像還行，心裡面一下子就放鬆很多。她當天抓舉和挺舉的開把重量本來設定得很高，但在前面幾名重點選手屢次試舉失敗後，她降低了重量，甚至最後挺舉第三舉還沒開始，金牌就已提前入袋。