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暖心擁抱落淚的郭婞淳　銀牌選手：東奧戴口罩破壞美感

▲▼「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

▲▼「舉重女神」郭婞淳（上圖右）在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

▲▼郭婞淳頒獎感動落淚。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

舉重女神郭婞淳在巴黎奧運59公斤級拿下銅牌，頒獎台一幕令人動容，銀牌得主加拿大選手沙朗（Maude Charron）暖心給落淚的郭婞淳擁抱。

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沙朗來自加拿大魁北克，上屆東京奧運在64公斤奪牌，由於是疫情間的奧運，讓她決心再戰巴黎奧運，調整成59公斤量級並獲得舉重生涯第二奧運獎牌，她說，「我們的訓練是為了舉起非凡的重量，但無法獨自完成，有很多支持你的人在這裡，舉起第一個抓舉，我的奧運夢想實現了。」

沙朗舉起總和236公斤與她在東奧重量相同，沒有因為減重而失去力量，過程中克服很多困難。沙朗走上頒獎台前忍住淚水，她擁抱了一下已經淚流滿面的郭婞淳，因為郭婞淳儘管獲得第三名仍留下眼淚，受傷影響無法完成第三次137公斤挺舉。

沙朗回想起東京奧運，「我覺得戴口罩的照片有點破壞頒獎台的美感，但這也是一個細節。很感動這次有人幫我把獎牌掛在脖子上，而不是我自己戴上它。」頒獎後由郭婞淳掌鏡，留下三位獎牌得主燦笑的自拍照，這次沒有口罩能擋住她們美麗的臉蛋。

雖然因為調整量級等因素無緣衛冕金牌，但她仍相當享受這次奧運，「我很開心能奪牌，現在要與家人一起慶祝、一起看其他賽事，參加奧運會。」她想起在東京奧運非常焦慮，因為只要被檢測為陽性就隨時會結束旅程，家人也在千里之外，感到非常孤立無援，這次見到30多名親朋好友來觀眾戰，她也一一擁抱他們。

▲▼沙朗（Maude Charron）奪銀牌。（圖／路透）

▲沙朗（Maude Charron）奪銀牌。（圖／路透）
 

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