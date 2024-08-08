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超重150克失格！印度女將含恨宣布引退　提上訴要求並列銀牌

▲▼ 印度角力女將佛加特（Vinesh Phogat）。（圖／路透）

▲印度角力女將佛加特（Vinesh Phogat）因體重超標失格。（圖／路透）

文／中央社

印度角力女將福加特（Vinesh Phogat）因為體重超過100公克被取消資格，無緣爭奪印度在巴黎奧運的首面金牌。福加特在事發後宣布退休，但仍提出上訴，要求並列銀牌。

福加特被印度民眾期待能拿下金牌，但她賽前發現體重超過，雖然努力藉由各種方式降低體重，甚至剪了頭髮、剪短衣服，最終仍因100公克的些微超標，喪失參加金牌戰的資格。

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在確定無緣爭金後，福加特宣布退休，她在社群平台X上發文說：「角力擊敗我了，我輸了。請原諒我，你們的夢想、我的勇氣都被打破了。如今我已沒有任何力氣，再見了角力。」

今日印度（India Today）指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）已指示印度奧會採取必要的行動，伏加特也向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）提出上訴。

新德里電視台（NDTV）的報導提到，福加特已向體育仲裁法庭提出上訴，要求舉行緊急聽證會，讓她並列銀牌。

體育仲裁法庭在巴黎有設立一個專門的單位，負責透過仲裁解決奧運期間及開幕式前10天內發生的任何爭議。根據了解，福加特一案的判決，最快會在今天出爐。

印度新聞信託社（PTI）報導指，這類案件的受理規則十分明確，在提出申請前，必須已用完「根據相關機構法規或條例，當事人可使用的所有救濟方式。」

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關鍵字： 奧運

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