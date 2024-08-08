運動雲

>

丁華恬再闖奧運無緣晉級　塞納河畔喝咖啡沈澱心情

▲▼巴黎奧運中華隊體操選手丁華恬返台。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運中華隊體操選手丁華恬返台。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣體操女將「體操精靈」丁華恬二度征戰奧運，但在本屆巴黎奧運女子平衡資格賽失常無緣晉級。今天與其他中華隊好手一同返台，丁華恬已整理好心情，直言其實很享受過程，賽事結束後也抽空逛逛，並完成在塞納河畔喝咖啡的願望。

丁華恬在2021年東京奧運中首度亮相，當時年僅18歲，雖然未能進入決賽，但已經寫下台灣體操歷史新頁；是1968年墨西哥奧運以來，台灣睽違53年，再度有女子體操選手站上奧運舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再度挑戰奧運，丁華恬表現不如預期，總分12.533分成績，未列在前8名，確定淘汰無法進入決賽。

原本預估是能闖進決賽，丁華恬止步資格賽，她樂觀面對失敗，「我還是很開心站在這個舞台，在那一分半的表演，我很享受。」

完賽之後，丁華恬抽空逛了選手村，她露出甜美的笑容表示，「選手村有很多行動餐車，我都會喝咖啡，那是我一天幸福的來源。」

除了在選手村走走，她也揪父母到巴黎各處逛逛、散心，包括去塞納河畔，邊畫畫邊喝咖啡，好好沈澱心情。

有別於上次是年紀最小，丁華恬說，這次心態相對穩定，「雖然在適應場地時有出現一些狀況，但很快就調整過來。」這次在訓練場地，也看到美國隊好手拜爾絲（Simone Biles）、李伊（Sunisa Lee）等，瞬間變身粉絲，但只有遠遠觀看，「因為他們在練習，不想打擾。」

今天抵台正好是父親節，丁華恬笑說，「我爸爸他還在巴黎，因為一開始我跟他們說比賽的日期是到閉幕，結果我先回來了。」但她並不擔心父母，「有手機應該都沒問題，他們超強的，就讓他們另類度蜜月。」

丁華恬跨海祝爸爸父親節快樂，「謝謝你一直以來都是最支持我的人，希望你玩得愉快，等你回來！」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光2024奧運體操丁華恬

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林郁婷完美演出打到笑出來　土耳其對手被虐爆賽後比「雙X」

林郁婷完美演出打到笑出來　土耳其對手被虐爆賽後比「雙X」

林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉

林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉

快訊／「女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進奧運金牌戰成台灣第1人

快訊／「女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進奧運金牌戰成台灣第1人

中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

王齊麟現身桃園球場！「愛相隨」陪女友十元上班從早閃到晚

王齊麟現身桃園球場！「愛相隨」陪女友十元上班從早閃到晚

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

唐嘉鴻奪銅凱旋！曝「想先去剪頭髮」　與正妹妻機場合照放閃

唐嘉鴻奪銅凱旋！曝「想先去剪頭髮」　與正妹妻機場合照放閃

輸給林郁婷卻手比「X」　土耳其選手拒對手勢回應

輸給林郁婷卻手比「X」　土耳其選手拒對手勢回應

對手比「X」嘲諷！　林郁婷：感謝對手跟我一起打出好比賽

對手比「X」嘲諷！　林郁婷：感謝對手跟我一起打出好比賽

對林郁婷比X　土耳其女拳手IG帳號「改成不公開」！

對林郁婷比X　土耳其女拳手IG帳號「改成不公開」！

熱門新聞

林郁婷完美演出打到笑出來　土耳其對手被虐爆賽後比「雙X」

林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉

快訊／「女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進奧運金牌戰成台灣第1人

中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

王齊麟現身桃園球場！「愛相隨」陪女友十元上班從早閃到晚

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

2林郁婷11日金牌戰對手出爐！

3林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

4中職球員涉爭議場所遭懲處　台灣德州撲克協會聲明

5王齊麟「愛相隨」陪女友上班！

最新新聞

1鄭宗哲滿貫砲　潘文輝收中繼成功

2JK羅琳，你錯了！

3亞太不人工草　台南市宣布天然草

4大谷翔平沒表現　舒瓦柏3轟7打點

5丁華恬無緣晉級　塞納河畔喝咖啡沈澱

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

#王齊麟 回國見女友 #十元 甜蜜放閃❤霸氣牽手一起走

「麟洋配」返台吐多年搭檔感想　李洋後續想參選羽協理事長

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟回國與女友甜蜜互動　一技摸頭殺差點閃瞎全場XD

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望 羅嘉翎明過磅一次定生死！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366