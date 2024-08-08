丁華恬再闖奧運無緣晉級　塞納河畔喝咖啡沈澱心情

▲巴黎奧運中華隊體操選手丁華恬返台。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣體操女將「體操精靈」丁華恬二度征戰奧運，但在本屆巴黎奧運女子平衡資格賽失常無緣晉級。今天與其他中華隊好手一同返台，丁華恬已整理好心情，直言其實很享受過程，賽事結束後也抽空逛逛，並完成在塞納河畔喝咖啡的願望。

丁華恬在2021年東京奧運中首度亮相，當時年僅18歲，雖然未能進入決賽，但已經寫下台灣體操歷史新頁；是1968年墨西哥奧運以來，台灣睽違53年，再度有女子體操選手站上奧運舞台。

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再度挑戰奧運，丁華恬表現不如預期，總分12.533分成績，未列在前8名，確定淘汰無法進入決賽。

原本預估是能闖進決賽，丁華恬止步資格賽，她樂觀面對失敗，「我還是很開心站在這個舞台，在那一分半的表演，我很享受。」

完賽之後，丁華恬抽空逛了選手村，她露出甜美的笑容表示，「選手村有很多行動餐車，我都會喝咖啡，那是我一天幸福的來源。」

除了在選手村走走，她也揪父母到巴黎各處逛逛、散心，包括去塞納河畔，邊畫畫邊喝咖啡，好好沈澱心情。

有別於上次是年紀最小，丁華恬說，這次心態相對穩定，「雖然在適應場地時有出現一些狀況，但很快就調整過來。」這次在訓練場地，也看到美國隊好手拜爾絲（Simone Biles）、李伊（Sunisa Lee）等，瞬間變身粉絲，但只有遠遠觀看，「因為他們在練習，不想打擾。」

今天抵台正好是父親節，丁華恬笑說，「我爸爸他還在巴黎，因為一開始我跟他們說比賽的日期是到閉幕，結果我先回來了。」但她並不擔心父母，「有手機應該都沒問題，他們超強的，就讓他們另類度蜜月。」

丁華恬跨海祝爸爸父親節快樂，「謝謝你一直以來都是最支持我的人，希望你玩得愉快，等你回來！」