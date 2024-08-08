逆轉秀！　美國田徑選手霍爾奪下奧運男子400公尺金牌

▲美國田徑選手霍爾（Quincy Hall）奪下奧運田徑男子400公尺金牌。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運田徑男子400公尺結果出爐，美國田徑選手霍爾（Quincy Hall）上演逆轉秀，以0.04秒的優勢，奪下本屆奧運金牌。

根據巴黎奧運官網報導，霍爾賽後興奮的說，「我告訴你們我今年會拿金牌，我剛剛證明我做到了。我知道我能贏，這是我整個職業生涯一直在做的事。」

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霍爾開賽處於落後，但他在最後連續「超車」，並趁著英國選手哈德森史密斯（Matthew Hudson-Smith）後段體力不足，率先衝過終點。最終霍爾以43秒40的成績奪下金牌，哈德森史密斯以43秒44獲得銀牌，尚比亞的薩穆孔加（Muzala Samukonga）以43.74秒獲得銅牌。

談到最後逆轉的感受，霍爾表示，「我不會放棄，我咬牙堅持，帶著決心能讓我到達終點。過程中有很多痛苦、艱難，不過我都撐過了，就在剛剛我贏了，接下來4年，我可以說自己是奧運金牌。」

這場田徑男子400公尺相當激烈，金牌的霍爾跑出史上第4快的成績，銀牌哈德森史密斯則破了歐洲紀錄，銅牌薩穆孔加和第4名的理察斯（Jereem Richards）各自創造新的國家紀錄。

▲美國田徑選手霍爾（Quincy Hall）上演逆轉秀。（圖／路透）