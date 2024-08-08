「亞洲貓王」凱旋歸國！　大批粉絲接機



記者葉國吏／綜合報導

中華健兒陸續返台，體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻、「體操精靈」丁華恬、輕艇好手吳少璿、張筑涵今早搭機返台，許多粉絲都在國門高舉布條接機。

▲粉絲接機亞洲貓王唐嘉鴻。（圖／許靖騏攝）



唐嘉鴻在巴黎奧運以13.966分與中國選手張博恆並列銅牌，許多粉絲舉著看板迎接唐嘉鴻凱旋歸國。

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▲粉絲接機亞洲貓王唐嘉鴻。（圖／許靖騏攝）

「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子競技體操單槓摘獲銅牌，依據國光體育獎章的獎金規定，體操選手獲獎將加碼1.5倍，唐嘉鴻將有750萬元獎金。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

台灣「體操精靈」丁華恬在巴黎奧運女子平衡木資格賽，以難度分5.000分、實施分7.533分，總分12.533分成績，沒有列位前8名，確定淘汰無法進入決賽。

▲女子體操丁華恬於平衡木項目出賽。（圖／.資料照，記者林敬旻攝）



台灣輕艇好手吳少璿與張筑涵，張筑涵在輕艇激流排名僅差1名就可以晉級，而她在極限激流越野賽預賽從第4組出發，名列分組第4未能晉級。至於男子好手吳少璿預賽從第8組出賽，他分組排名第3，遺憾未能搶下晉級門票。

▼張筑涵。（圖／中華奧會提供）