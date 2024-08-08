運動雲

>

「亞洲貓王」凱旋歸國！　大批粉絲接機


記者葉國吏／綜合報導　

中華健兒陸續返台，體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻、「體操精靈」丁華恬、輕艇好手吳少璿、張筑涵今早搭機返台，許多粉絲都在國門高舉布條接機。

▲▼粉絲接機亞洲貓王唐嘉鴻。（圖／攝影中心攝）

▲粉絲接機亞洲貓王唐嘉鴻。（圖／許靖騏攝）

唐嘉鴻在巴黎奧運以13.966分與中國選手張博恆並列銅牌，許多粉絲舉著看板迎接唐嘉鴻凱旋歸國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼粉絲接機亞洲貓王唐嘉鴻。（圖／攝影中心攝）

▲粉絲接機亞洲貓王唐嘉鴻。（圖／許靖騏攝）

「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子競技體操單槓摘獲銅牌，依據國光體育獎章的獎金規定，體操選手獲獎將加碼1.5倍，唐嘉鴻將有750萬元獎金。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

台灣「體操精靈」丁華恬在巴黎奧運女子平衡木資格賽，以難度分5.000分、實施分7.533分，總分12.533分成績，沒有列位前8名，確定淘汰無法進入決賽。

▲女子體操丁華恬於平衡木項目出賽。（圖／.資料照，記者林敬旻攝）

台灣輕艇好手吳少璿與張筑涵，張筑涵在輕艇激流排名僅差1名就可以晉級，而她在極限激流越野賽預賽從第4組出發，名列分組第4未能晉級。至於男子好手吳少璿預賽從第8組出賽，他分組排名第3，遺憾未能搶下晉級門票。

▼張筑涵。（圖／中華奧會提供）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運唐嘉鴻

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林郁婷完美演出打到笑出來　土耳其對手被虐爆賽後比「雙X」

林郁婷完美演出打到笑出來　土耳其對手被虐爆賽後比「雙X」

快訊／「女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進奧運金牌戰成台灣第1人

快訊／「女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進奧運金牌戰成台灣第1人

林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉

林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉

中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

王齊麟現身桃園球場！「愛相隨」陪女友十元上班從早閃到晚

王齊麟現身桃園球場！「愛相隨」陪女友十元上班從早閃到晚

陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了：裝忙好可愛

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了：裝忙好可愛

林郁婷迎4強仍吸引爆滿外媒　開賽前半小時就快坐滿媒體區

林郁婷迎4強仍吸引爆滿外媒　開賽前半小時就快坐滿媒體區

巴黎奧運台灣續拚獎牌　兩大女神郭婞淳羅嘉翎登場

巴黎奧運台灣續拚獎牌　兩大女神郭婞淳羅嘉翎登場

鴨子「吃雞」大作戰...狗狗慘叫　男網友：隔著螢幕都感覺到痛

熱門新聞

林郁婷完美演出打到笑出來　土耳其對手被虐爆賽後比「雙X」

快訊／「女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進奧運金牌戰成台灣第1人

林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉

中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

王齊麟現身桃園球場！「愛相隨」陪女友十元上班從早閃到晚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

2林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

3林郁婷11日金牌戰對手出爐！

4中職球員涉爭議場所遭懲處　台灣德州撲克協會聲明

5方莞靈奧運登場　抓舉、總和勇破全國

最新新聞

1「亞洲貓王」回來了！　大批粉絲接機

2巴黎奧運台灣續拚獎牌　兩大女神郭婞淳羅嘉翎登場

31張圖看中華隊巴黎奧運第13日賽程

4林郁婷11日金牌戰對手出爐！

5方莞靈奧運完賽　喊話下屆亞運奪牌

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

#王齊麟 回國見女友 #十元 甜蜜放閃❤霸氣牽手一起走

「麟洋配」返台吐多年搭檔感想　李洋後續想參選羽協理事長

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟回國與女友甜蜜互動　一技摸頭殺差點閃瞎全場XD

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望 羅嘉翎明過磅一次定生死！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366