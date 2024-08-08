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快訊／「台灣女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管無端遭抹黑性別，「台灣女拳王」林郁婷仍堅毅前行，在擂台上以實力發聲，挺進巴黎奧運女子57公斤級4強，至少有銅牌進帳。她今(8)日凌晨交手土耳其選手卡拉曼(Esra Yildiz Kahraman)，爭搶決賽門票，最終5比0完勝，成為台灣拳擊史上首位打進奧運金牌戰的選手。

上屆東京奧運，林郁婷以世界第1之姿在16強賽登場，整場狂打對手，卻以2比3爆冷出局，沒能兌現「用拳擊讓世界看見台灣」的心願，這3年她持續精進自己，卻在巴黎奧運登場前夕，再次遭質疑性別，一再面對莫須有的指控，讓她承受極大壓力，但她堅強面對，一路打進4強，確定能站上頒獎台。

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日前打進4強保底銅牌後，林郁婷忍不住落淚感謝台灣國人在背後支持她。她今日凌晨與土耳其選手卡拉曼爭奪金牌戰門票，首回合開始就來一記前手拳，連續擊中對手，表現相當強勢，往後閃躲後又打中對方，前1分30秒累計多個有效打擊，最後10秒持續積極出拳，最終得到5個10分。

林郁婷次回合拳種多變，前手攻擊連續得手，並趁著對方近身攻擊時反擊，最後1分鐘繼續強壓對手，這一回合又得到5個10分，取得絕對領先，對手只能搖頭。

第3回合，林郁婷已經勝券在握，放開來打，顯得非常享受比賽，連續的重拳，完全碾壓對手，這一回合又得到5個10分，最終以5比0完勝，成為台灣拳擊史上首位打進奧運金牌戰的選手。

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