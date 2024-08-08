中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

▲味全龍隊郭天信（左）、張政禹（右）等人被爆涉足爭議場所。（圖／翻攝自味全龍臉書、張政禹IG）

圖文／CTWANT



中華職棒近日爆出多名球員涉足德州撲克場所，包括味全龍隊曾傳昇、郭天信、張政禹及富邦悍將曾峻岳等人都將遭到懲處。對此，「台灣福爾摩沙撲克競技協會」透過律師發聲明，強調德州撲克為合法之運動競技賽事，並非賭博，他們也獲得中華奧會授權在代表隊賽事服裝使用Logo，盼中華職棒及球團勿將德州撲克污名化。

台灣福爾摩沙撲克競技協會聲明全文如下：

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針對職棒球員參賽爭議，由「台灣福爾摩沙撲克競技協會」法律顧問做出聲明，望各界充分理解，並支持所有合法運動競技賽事發展！

主旨：

有關近期職棒球員參與本協會所舉辦政府合法立案之競技運動賽事，被部分媒體與球團指摘為前往爭議場所並給予球員懲處之相關新聞報導，已影響本協會聲譽及球員權益甚鉅，為正視聽，本協會特委託一路參與德州撲克競技運動合法發展並擔任本協會法律顧問之林鼎鈞律師發表聲明如下，敬請廣達週知。

說明：

一、本協會致力於推廣德州撲克競技運動已長達數十年，不僅獲有內政部許可之全國人民團體立案證書，亦與國際競技撲克聯盟IFMP簽約成為其會員國。擔任台灣區唯一會員窗口，本協會培訓選手參與國際比賽為國爭光，並受到我國體育署之公文認可，得以合法推廣德州撲克競技運動，合先敘明。

二，本協會所有賽事皆已列為競技撲克中華代表隊選拔賽事，並送交體育署獲準「依本會權責妥處」舉辦，且本協會代表之「競技撲克中華代表隊」參加國際比賽時，已獲「中華奧會」授權使用其Logo用於代表隊賽事之服裝、裝備，皆一再證明本協會舉辦之德州撲克賽事為合法之運動競技賽事。

三、過去德州撲克競技運動如同電競產業發展初期，時常受到不公平待遇，惟在本協會與所有玩家及專業律師之努力下，本競技運動已逐漸發光發熱，獲有許多民眾支持，相關賽制之設計在本協會委託專業律師建議下，也已獲得眾多司法實務與高等法院判決肯認，德州撲克為須憑藉參賽者個人體力、智力、經驗值與心理學等具有高度技術性與競技性之競技運動，而與博弈無涉。

四、然而，近期有包含味全龍球團郭天信、張政禹，富邦悍將曾峻岳選手等職棒球員，因參與本協會舉辦政府合法立案之競技運動賽事，竟遭受球團不利處分，並遭部分媒體指摘為前往爭議場所，不僅已使德州撲克競技運動污名化，將多年來本協會及相關先進為推廣德州撲克運動競技所付出之努力付之一炬，相關處分更影響選手之工作權益，不僅影響許多職棒球迷欣賞所喜愛球員上場發揮之權利，更傷害許多同時熱愛德州撲克及職棒運動球迷之感情。

五、過去深受假球所害曾經只有四隊的職棒聯盟：靠者眾多人的努力才回到現在六隊的繁景，所以本協會及熱愛德州撲克之眾多玩家，當然認同也尊重廣大球迷們對棒球的熱情，也認同球團應當約束球員之私下行為，不希望台灣的職棒再次受到衝擊。

六、但高道德標準也不應該虛無飄渺，所以本協會在此呼籲球團及球迷能理性看待德州撲克競技運動在台灣的合法發展，這是本協會經過多年努力爭取而來的新型態合法智力競技運動，也如同棒球運動一般，曾經培育許多為國爭光的選手，透過德州撲克這項競技運動，讓台灣國旗在世界飄揚，更讓世界看見台灣！我們台灣人彼此之間不需要為維護自己喜歡的運動而去污衊另一項競技運動，更不應該剝奪球員之工作權及參與他項競技運動之權利，實際上包含高爾夫名將老虎伍茲、足球名將內馬爾及羅納度、網球名將納達爾等諸多世界運動巨星，也公開參與及推廣德州撲克競技運動。

七、綜上，本協會在此委託法律顧問林鼎鈞律師撰寫本聲明，呼籲球團、職棒聯盟、球員工會能到協會徹底了解德州撲克競技運動的合法性，以便各球團日後提供球員清楚的規範，保護職棒的良好環境也同時保障球員的合法權益，讓優秀的球員能繼續在職棒賽場上發光發熱，也給球迷們一個最好的觀賽體驗。

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