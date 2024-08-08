林郁婷「不像女生」　台灣女兒的「美」可以自己定義！

▲台灣女兒林郁婷為了保持在57公斤以下的羽量級與體能的平衡，必須與自己的身體日日夜夜搏鬥，以確保在賽場上的絕對優勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘姿吟／台北報導

「才不是男人打女人！」這是我想說的話，但忍住沒出手與酸民筆戰。下午，又看到有人在林郁婷的相關新聞下留言「男人打女人」，感到一陣無奈。我想，這些人可能無法理解，這個台灣女兒與命運搏鬥的故事，看不見那些外人無法察覺的艱辛。對林郁婷而言，每一次揮拳都是為了生存。那些只有她自己知道的掙扎，無數個汗流浹背的日夜，都化作拳頭上的繭。

有次閒聊，曾自強教練很坦誠說：「會來學拳擊的小孩，很多人（不是全部）的家裡是有一定困難的，不然，誰會願意自己的小孩給人家打？」聽完，我的心揪了一下。

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拳擊，這項源自人類原始生存本能的運動，最初是遠古先民在惡劣環境中為了生存而練就的技能。在林郁婷的生命中，它也在一個特殊的時刻登場，成為人生的轉捩點。

無可否認，林郁婷的童年經歷是媒體爭相報導的焦點。然而，面對這些陳年往事，她與曾自強教練都這樣說：「過去已經過去，反正現在都好好的。」儘管網路上仍能找到林郁婷早年受訪的童言，但她與教練用平和的態度讓我清楚，過度關注或放大過去的傷痛並不會帶來成長與進步。

我想，這正是他們希望大家能夠看到的重點：不去糾結於過去，而是選擇不讓往日的陰霾持續放大。更何況，林郁婷能夠有今天的成績，絕不只是彼時投入拳擊的動機，而是長期每天點滴的累積。

在奧運舞台上，林郁婷征戰拳擊項目女子羽量級比賽。身高175公分的她，得將體重控制在57公斤以內。這意味著，她必須與自己的身體搏鬥，體重控制是一場永無止境的戰役，艱辛程度絕不亞於賽場上的廝殺。

這些拳擊台外看不到的努力，隱藏著無數個難熬的日夜，與人類最原始的慾望搏鬥，與飢餓感周旋，與疲憊對抗。

對體重的苛刻要求是為了在賽場上的絕對優勢。她的每一塊肌肉都是長期艱苦訓練的成果，每一分體重都是精確計算的結果。

為了在體型、力量、肌肉量等方面取得優勢，同時又要維持最佳的身體素質和運動表現。在追求卓越的道路上，林郁婷付出的努力與代價是常人難以想像的。

過去，她曾為了征戰51公斤量級，一度靠營養品和流質食物度日，身高175公分、體重51公斤，是什麼樣的飢餓狀態？後來為了提升競爭力，才轉戰57公斤量級，但仍然保持著不到10%的超低體脂率。

林郁婷的身型特徵，象徵著她為夢想所付出的巨大代價。隨著拳齡的累積和年齡的增長，她的骨相變得更加明顯、手臂佈滿肌肉線條、腰身緊實得幾乎看不到一絲贅肉。

這樣「不夠女性化」的身型輪廓，拋開了傳統意義上的「女性美」，如：曲線分明、適度的體重/體脂、比例協調等，但完完全全深刻著她的堅持不懈、挑戰極限。

林郁婷用自己的方式詮釋了女性的力量和美，證明了女性不應被單一的審美標準所定義。在追求極致運動表現的道路上，她更是用自己的身體，雕刻出女性無限的可能。

▲林郁婷與曾自強教練，積極尋求運動科學的協助。（圖／記者潘姿吟攝）