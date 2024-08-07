運動雲

>

快訊／戴資穎回來了！高雄老家粉絲迎接　陳其邁暖送最愛早餐

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

巴黎奧運羽球賽事落幕，台灣球后戴資穎等中華隊選手也在今天早上7時抵台，不過，她出關後低調離開機場，未和其他選手一起接受媒體採訪。下午返回高雄老家，不少粉絲特地前來迎接，市長陳其邁也現身，戴資穎開心透露，市長有送來她最愛吃的早餐，口味很好、很喜歡！

▲▼ 戴資穎回來了！返回高雄老家粉絲迎接　陳其邁暖送最愛早餐。（圖／記者吳世龍攝）

▲戴資穎回來了，陳其邁暖送最愛早餐。（圖／記者吳世龍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴資穎下午返回高雄老家，現場聚集不少粉絲特地前來迎接，市長陳其邁也到場，戴資穎表示，目前就是想要先休息一下，謝謝大家的關心。

▲▼ 戴資穎回來了！返回高雄老家粉絲迎接　陳其邁暖送最愛早餐。（圖／記者吳世龍攝）

▲戴資穎返回高雄老家，粉絲熱情迎接。（圖／記者吳世龍攝）

戴資穎也透露，因為在機上睡得太熟，沒吃到早餐，市長有送飯糰給她，一落地就有愛吃的早餐，口味很好、很喜歡，覺得市長很貼心。被問及返台班機上機長的暖心廣播，她說，長榮航空帶著她飛很多年，蠻感動的，因為她的部分特別長，自己都有認真聽。

至於未來的下一步，戴資穎表示，目前先把傷養好，接著準備後面的比賽，不到二周還有日本公開賽，但還要看自己的狀況復原的怎樣，明年則還沒決定。針對傷勢部分，她表示，還需要一些時間來復原。

▲▼ 戴資穎回來了！返回高雄老家粉絲迎接　陳其邁暖送最愛早餐。（圖／記者吳世龍攝）

▲戴資穎表示，目前先把傷養好，接著準備後面的比賽。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁現場受訪表示，歡迎小戴回家，她在奧運傑出的表現，尤其在受傷情況下，讓人看了非常感動，希望未來比賽，小戴能按照她的期程順利完成。

提到小戴傷勢的部分，陳其邁說，會跟醫院盡力協助，她是大家的女兒一樣，大家都很疼惜，市民看到她在羽球場拚博，大家都感動掉下眼淚，希望大家能繼續支持小戴，未來比賽也能有精彩表現。他今天也特地送上蜜柑站長的背包，讓戴資穎開心直呼「很可愛！」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 羽球戴資穎奧運高雄接機

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了：裝忙好可愛

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了：裝忙好可愛

李洋女友接機！2人甜蜜合照畫面曝　摟肩緊貼大方放閃

李洋女友接機！2人甜蜜合照畫面曝　摟肩緊貼大方放閃

戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！

戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

莊智淵生涯最後一舞　日本怪物少年張本智和握手鞠躬致意

莊智淵生涯最後一舞　日本怪物少年張本智和握手鞠躬致意

梁王親口曝決戰麟洋配心情　被封「國羽喜劇人」：鬆弛感源於生活

梁王親口曝決戰麟洋配心情　被封「國羽喜劇人」：鬆弛感源於生活

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

熱門新聞

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了：裝忙好可愛

李洋女友接機！2人甜蜜合照畫面曝　摟肩緊貼大方放閃

戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

2超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

3全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

4林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

5李洋女友接機　2人甜蜜合照畫面曝

最新新聞

1中國田徑女神吳艷妮跨欄預賽登場 落死亡之組排第6保底復活賽

2第5面獎牌入袋　國光獎金已發8740萬元

3白襪中止平美聯紀錄的21連敗

4志田千陽收到乃木坂46特別訊息引日網熱議

5戴資穎曝跟李洋「車上暢聊」內容

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

東森盃兩岸青少年「以球會友」　台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366