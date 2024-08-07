快訊／戴資穎回來了！高雄老家粉絲迎接　陳其邁暖送最愛早餐

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

巴黎奧運羽球賽事落幕，台灣球后戴資穎等中華隊選手也在今天早上7時抵台，不過，她出關後低調離開機場，未和其他選手一起接受媒體採訪。下午返回高雄老家，不少粉絲特地前來迎接，市長陳其邁也現身，戴資穎開心透露，市長有送來她最愛吃的早餐，口味很好、很喜歡！

▲戴資穎回來了，陳其邁暖送最愛早餐。（圖／記者吳世龍攝）

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戴資穎下午返回高雄老家，現場聚集不少粉絲特地前來迎接，市長陳其邁也到場，戴資穎表示，目前就是想要先休息一下，謝謝大家的關心。

▲戴資穎返回高雄老家，粉絲熱情迎接。（圖／記者吳世龍攝）

戴資穎也透露，因為在機上睡得太熟，沒吃到早餐，市長有送飯糰給她，一落地就有愛吃的早餐，口味很好、很喜歡，覺得市長很貼心。被問及返台班機上機長的暖心廣播，她說，長榮航空帶著她飛很多年，蠻感動的，因為她的部分特別長，自己都有認真聽。

至於未來的下一步，戴資穎表示，目前先把傷養好，接著準備後面的比賽，不到二周還有日本公開賽，但還要看自己的狀況復原的怎樣，明年則還沒決定。針對傷勢部分，她表示，還需要一些時間來復原。

▲戴資穎表示，目前先把傷養好，接著準備後面的比賽。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁現場受訪表示，歡迎小戴回家，她在奧運傑出的表現，尤其在受傷情況下，讓人看了非常感動，希望未來比賽，小戴能按照她的期程順利完成。

提到小戴傷勢的部分，陳其邁說，會跟醫院盡力協助，她是大家的女兒一樣，大家都很疼惜，市民看到她在羽球場拚博，大家都感動掉下眼淚，希望大家能繼續支持小戴，未來比賽也能有精彩表現。他今天也特地送上蜜柑站長的背包，讓戴資穎開心直呼「很可愛！」