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終於贏啦！白襪中止平美聯紀錄21連敗　總教練喜出望外

▲班奈坦迪（Andrew Benintendi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲班奈坦迪（Andrew Benintendi）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

不是愚人節！今天（7日）芝加哥白襪作客以5比1力克奧克蘭運動家，成功結束平美聯紀錄的21連敗，讓總教練葛里佛（Pedro Grifol）賽後直呼鬆一口氣，並由衷為子弟兵感到驕傲。

根據「美聯社」報導指出，賽前白襪爛到讓戰績中下的運動家在熱身的時候放出流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的名曲「22」，諷刺他們將吞下22連敗，沒想到打臉來的如此之快，白襪靠著老將班奈坦迪（Andrew Benintendi）在4上敲出打破僵局的2分砲，取得2比0領先。

時間來到6局上半，白襪攻勢再起，沃恩（Andrew Vaughn）與布魯克斯（Brooks Baldwin）聯手敲安幫助球隊再添2分，白襪擴大至4比1領先，9上索沙（Lenyn Sosa）敲出1支帶有打點並錦上添花的安打，終場白襪就以5比1收下比賽，結束21連敗。

「能把這件事拋在腦後真是太好了。我認為我們今天打了一場簡潔的比賽」白襪主帥葛里佛說道，「任何時候你贏了都很棒，當你連續輸掉21場比賽時，之後的每次贏球都會更好。我為這些人感到驕傲」。

比賽結束後，即使取得了勝利，白襪隊也沒有進行任何的慶祝，他們在離開球場時擊掌，隨後球隊播放了輕柔的音樂，「我認為這只是鬆了一口氣」先發6局僅失一分的坎農（Jonathan Cannon）補充道，「我們都是大聯盟球員，我們對自己充滿信心，每天晚上都能出去做好我們的工作，只是有時候不適合我們，我很自豪我們今晚能把勝利放在一起，這是整個團隊的努力」。

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關鍵字： MLB芝加哥白襪奧克蘭運動家

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