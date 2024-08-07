志田千陽是迷妹！　收到乃木坂46「特別訊息」引日網熱議　

▲志田千陽、松山奈未。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運羽球女子雙打項目，日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合成功奪銅締造佳績，受到廣大球迷喜愛的志田千陽是個不折不扣的乃木坂46大鐵粉，近期「乃木坂46」的官方商品帳號更新推文，向遠在巴黎的志田千陽傳達了「特別訊息」，引起日網熱議。

「山羊組合」在8月3日的銅牌爭奪戰中以總局數2比0擊敗了馬來西亞陳康樂、蒂娜組合成功摘下銅牌。成為繼2012年倫敦奧運銀牌得主藤井瑞希、垣岩令佳和2016年里約奧運金牌得主松友美佐紀、高橋禮華之後，日本在該項目獲得的第3枚獎牌。

奧運開始前，志田千陽就已經被大家知道是「乃木坂46」的超級粉絲，她的包包上掛著前乃木坂46成員山下美月的原創商品「章魚下美月壓克力卡片鑰匙扣」，這是愚人節當天24小時限量發售的，在直播中這項商品被粉絲發現引起廣泛討論。

志田千陽帶著這個只有真粉絲才有的超稀有周邊來到巴黎奧運，也讓日本網友紛紛表示，「真的是章魚美月啊」、「美月推的志田選手，今後也要支持她」、「銅牌得主應該要讓她見到美月」、「章魚美月在全球亮相了」，

此時乃木坂46官方突然在X平台上發佈了一張「章魚下美月」的章魚部分的圖片，圖片上寫著法語的「Merci」，意為「謝謝」。

貼文發布後，這一「驚喜」也引起諸多討論，粉絲們紛紛留言「啊～！是給志田選手的吧！」、「是那個巴黎的事啊」、「乃木坂官方真是太有心了」、「志田選手的事？？？銅牌還有章魚下的力量呢！」、「這是…！一躍成名的章魚下！還用法語問候…當然會傳到本人耳中吧」以及「太厲害了，章魚下的私信。銅牌恭喜！」等，表達其讚賞反應。