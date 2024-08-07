「死神」KD加冕隊史得分王！美國輕取巴西前進4強

▲巴黎奧運美國隊超級球星杜蘭特加冕隊史得分王。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

小組賽三連勝、以第一種子之姿進軍8強的美國男籃，淘汰賽首戰強碰南美勁旅巴西，不過此役戰況一面倒，首節12分領先的美國隊，次節就拉出一波30比15的強攻奠定勝基，最終以122比87輕取巴西叩關4強，下一戰將迎戰同分組對手、由NBA當季MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞。

此役上半場美國隊就展現出強勢進攻，首節點點開花，包含「詹皇」詹姆斯(LeBron James)、布克(Devin Booker)以及持續被全場球迷噓爆的「大帝」恩比德(Joel Embiid)都有所發揮，很快就將分差拉到雙位數。

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首節打完帶著12分領先的美國隊，次節開賽似乎有點輕敵，被巴西拉出一波13比9的開節，一度將分差縮小到個位數，但這時美國隊開始頻頻製造犯規站上罰球線，加上恩比德砍進關鍵三分彈，幫助美國隊拉開比數回穩，而美國隊在被追到個位數的8分差之後，狂轟出一波19比2反擊，半場結束將分差拉開到27分、定調戰果。

本場比賽美國隊有6人得分上雙，以布克5記三分彈砍下18分為全隊最高，「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)則挹注17分，而拿到球便被噓的恩比德，此役上半場就飆進3記三分球斬獲14分，但他因為腳踝輕微扭傷，下半場全坐壁上觀。

另外「死神」杜蘭特本場比賽在第三節的一次扣籃得手之後，奧運累積總得分達到489分，超越了美國女籃傳奇中鋒萊斯里累計的488分，成為美國籃球隊史在奧運得分最高的選手，而他最終全場拿下11分，將累積得分推高到494分。

▲巴黎奧運美國隊超級球星杜蘭特加冕隊史得分王。（圖／達志影像／美聯社）