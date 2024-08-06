後勁優質先發差點被雷公劇場搞砸　台鋼驚險3連勝　

▲台鋼雄鷹魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／桃園報導

台鋼雄鷹6日作客樂天桃猿，後勁本季第二度面對前東家桃猿都繳出優質先發，13支安打火力支援，差點被雷公「9局劇場」搞砸，最終以7比6險勝。

台鋼雄鷹先發投手後勁3局下控球找不到準心，連兩保送後，陳晨威跑出內野安打，廖健富擊出滾地球進帳1打點，隨後後勁又製造滾地球，保送後再飆三振，驚險止血。

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台鋼雄鷹4局上發動攻勢，陳文杰、魔鷹連續安打，隨後吳念庭擊出滾地球，廖健富夾殺過程中暴傳中外野，讓台鋼跑回1分追平比數。

台鋼5局上進攻，吳明鴻、陳文杰、王柏融連續安打，魔鷹隨後掃生涯首支三壘安打，超前3分，以4比1領先。6局上台鋼面對桃猿第二任投手陳鴻文持續發威，藍寅倫、王博玄掃安打進帳1分，曾子祐生涯第99支安打，也進帳1打點。魔鷹9局上補上「確信步」全壘打，本季第21轟出爐。

後勁主投6局後退場，伍祐城7局下登板，對林立投出觸身球保送，又挨陳晨威兩分砲，陳晨威本季第8轟出輪，持續刷新自己單場生涯紀錄。

桃猿9局下面對雷公，林智平、林承飛代打建功都敲出安打，林立敲出右外野安打，跑者在二壘前遭觸殺，廖健富掃出右外野深遠二壘進帳1分，林泓育擊出內野滾地球追加1分，追至1分差，雷公再製造滾地球止血。

後勁前一次對戰前東家桃猿，投6局失3分無關勝敗，6日本季第2次對桃猿，主投6局，用了105球，被敲4安打，有4次保送，奪5次三振，失1分。台鋼全場15支安打，魔鷹猛打賞貢獻2打點，陳文杰、王柏融、吳念庭都繳出雙安。

▲台鋼雄鷹後勁。（圖／台鋼雄鷹提供）

