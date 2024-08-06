台灣第1人！43歲莊智淵連打6屆奧運　盼培養更多世界前10好手

▲莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

43歲的「桌球教父」莊智淵去年完成第7度亞運之旅，今年則連6屆登上奧運殿堂，成為台灣史上第1人。笑稱在媽媽肚子裡就開始打球的他，至今仍將「人生不能設限」掛在嘴邊，他曾在2012年倫敦奧運拿下男單第4，本屆首度缺席男單賽事，交棒給當年南下找他拜師的愛徒高承睿，象徵薪火傳承。

莊智淵父母都是桌球選手，媽媽李貴美還曾是國家代表隊成員，是他的啟蒙教練。他8歲開始打桌球， 至今已與桌球「共生」35年，曾在2003年12月登上世界第3的他，在亞運累計1銀9銅，去年在杭州亞運男團、與林昀儒組成「夢幻老少配」的男雙都鍍銅。

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莊智淵初次登上奧運殿堂則是在2004年的雅典奧運，男單挺進8強，男雙則止步16強，他的最佳成績是2012年倫敦奧運男單拿下第4，今年是他連6次叩關五環殿堂，成為台灣史上第1人，不過他首次缺席男單賽事，交棒給19歲的愛徒高承睿。

▲莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

高承睿去年11月世界排名首度超越莊智淵，目前排在世界第32，僅次於第7的一哥林昀儒。家住台北市的高承睿，小學畢業就離家到莊智淵在高雄開設的球館拜師，除了天賦過人，他個性穩重，時常自己加練，認真的態度獲「師父」莊智淵肯定，師徒檔剛在7月的WTT曼谷球星挑戰賽贏得亞軍。

莊智淵對桌球35年來如一日的熱情，以及嚴謹自律的態度，是後輩學習的榜樣。身為「桌球教父」的他仍持續追求進步，除了精進自己，他也不吝嗇提攜後起之秀，他2008 年在家鄉高雄市鼓山區斥資數千萬元，興建4層樓的「智淵桌球運動館」，致力培養更多桌球好手，培育出更多世界前10的台灣選手，是他的夢想之一。

▲莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）