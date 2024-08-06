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「跳水界赫本」立志專攻10米跳台！　西班牙17歲女選手前有兩勁敵

▲▼巴黎奧運會，西班牙選手安娜-卡瓦哈爾（Ana Carvajal）在女子10米跳台個人半決賽中，頗受矚目，被譽為「跳水界的奧黛麗·赫本」 。（圖／路透社）

▲▼西班牙跳水女選手被譽為「跳水界的奧黛麗·赫本」 。（圖／路透社）

國際中心／台北報導

擅長「水花消失術」的中國雙姝全紅嬋、陳芋汐5日順利以前兩名身份晉級巴黎奧運會女子10米跳台決賽。不過，在女子10米跳台個人半決賽中，西班牙女選手安娜·卡瓦哈爾（Ana Carvajal）也頗受矚目，被譽為「跳水界的奧黛麗·赫本」，因為她的外表亮麗，177公分的高挑身材更是無可挑剔。

▲▼巴黎奧運會，西班牙選手安娜-卡瓦哈爾（Ana Carvajal）在女子10米跳台個人半決賽中，頗受矚目，被譽為「跳水界的奧黛麗·赫本」 。（圖／路透社）

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今年才17歲的安娜，起初是從游泳起步，但很快便對跳水產生了濃厚的興趣，「我愛上了這項運動。看到大人們從跳板上跳下來，點燃了我的熱情，父母也很支持我的選擇。於是，我就開始了跳水訓練。」

在今年的歐洲錦標賽上，安娜表現尤為出色，不僅贏得了女子個人10米跳台的冠軍，還在雙人10米跳台項目中獲得了銀牌，展現了她在跳水領域的天賦。

▲▼巴黎奧運會，西班牙選手安娜-卡瓦哈爾（Ana Carvajal）在女子10米跳台個人半決賽中，頗受矚目，被譽為「跳水界的奧黛麗·赫本」 。（圖／路透社）

這位年輕選手表示，10米跳台是她的專項項目，「如果要跳得更高，必須要用腳入水，而我偏愛頭朝下入水的感覺，並不打算挑戰20公尺的高度。」

安娜如果立志要專攻10米跳台 ，前面至少有大勁敵，第一位就是也才17歲的全紅嬋，還有比全紅嬋大兩歲的陳芋汐。或許，陳芋汐的心理建設，可以做為安娜的參考。

因為，陳芋汐原本被視為中國跳水的新星，未料全紅嬋以驚人的速度崛起，不過陳芋汐展現正能量，堅持走下去，表現更加穩定，成為目前唯一能夠威脅全紅嬋的跳水好手，在本屆巴黎奧運，她倆先是一起攜手為中國隊贏得了女子雙人10米跳台的金牌，接下來，她們即將在今晚9時的個人項目中，各憑本事爭奪個人第二枚金牌。

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