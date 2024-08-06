郭天信、張政禹認玩德州撲克　禁賽5場、罰款逾1個月薪資

▲郭天信。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

味全龍今早又傳出其他主力球員郭天信、張政禹等人被拍到在牌桌上，球團稍早進行球員異動，隨後聲明，今日召開紀律委員會決定，就郭員及張員依規定處罰款，且加重處罰於即日起禁賽並下放二軍。據悉，兩人遭禁賽5場，罰款逾一個月薪資。

郭天信、張政禹坦承照片是去年所拍，並透過經紀公司表示，已向球團及教練團致歉，「對於球團處分虛心接受，將深切反省對於此事件引起的風波，兩人深感歉意。」

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味全龍召開紀律委員會之後，聲明會加重處罰，即日起禁賽。據悉，兩人將從8月7日起禁賽5場，罰款則超過一個月薪資。

郭天信去年與球團簽下3年複數約，第1年為35萬元，今年起依表現調薪，基本40萬元起跳，第3年最高可達50萬元。張政禹今年月薪則為17萬。

味全龍球團茲就有球員涉足爭議場所乙事，聲明如下：

一、味全龍球團捍衛棒球產業健康發展之決心，優先於戰績考量，任何球員如有違反規定之不當行為，或涉及不法經司法機關判決定讞者，球團必當依規處置，絕不寬貸。

二、網傳球員郭天信、張政禹涉足爭議場所照片，業經球團查證屬實，並於今日召開紀律委員會決定，就郭員及張員依規定處罰款，且加重處罰於即日起禁賽並下放二軍。至球員曾傳昇日前因涉賭遭檢方起訴，雖未經判決定讞，但曾員遭警方帶回偵訊及遭檢方起訴等節，皆未即時通報球團，種種行徑已構成重大違紀，並影響職棒健康形象，味全龍已先終止與曾員之合約。

三、 味全龍球團再次為未能落實球員生活管理、球員涉足爭議場所致歉，後續將嚴厲整頓球員紀律、加強生活管理與法治教育，並追究相關人員管理責任。

四、 關於德州撲克競技之適法性，目前司法機關見解歧異，球團尊重司法機關見解，但已嚴禁球員涉足爭議場所，後續也將協同聯盟對此類競技運動之參與研擬相關規範，俾使球員共同遵循。

▲張政禹。（圖／味全龍提供）