曝戴資穎4強前幫打氣、東奧出借棉被　李洋：只想說聲妳辛苦了

▲李洋與戴資穎在往機場的車上暢聊。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎與「黃金男雙」成員李洋一起結束生涯最後一次奧運，小戴因雙膝傷勢嚴重無緣8強後，仍盡全力替「麟洋配」應援。李洋透露他與王齊麟出戰4強賽前，小戴特地替他們加油，3年前東京奧運，小戴還曾借棉被給自己，讓他覺得非常溫暖，「只想說聲妳辛苦了。」

麟洋配本屆巴黎奧運從擁有3組世界前10的「死亡D組」突圍，再連續扳倒世界第2和世界第1的對手，替台灣奪下本屆首金，完成奧運2連霸壯舉，寫下我國羽球歷史新猷。李洋的奧運生涯畫下完美句點，未來將轉任教職的他，今年就會正式退役。



麟洋配奪金後，在巴黎結束生涯最後一舞的台灣球后戴資穎隨即發文狂讚，「男雙太強啦！好讚！」李洋則在分享了小戴的暖舉，在麟洋配出戰4強賽前，小戴特地替他們加油打氣，3年前的東京奧運，小戴還曾借棉被給他，李洋直呼，「妳真暖！」

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中華羽球代表隊今(6)日一起搭車前往機場準備返台，預計明(7)日一早抵台。李洋趁著在車上的時間與戴資穎暢流，「發現有好多好多經歷的話題可以被理解，真的好棒。」他貼出兩人的合照，小戴放下頭髮開心比YA，李洋在小戴旁邊特別寫下，「只想說聲妳辛苦了。」這也是台灣國人最想和小戴說的話。