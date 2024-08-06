跆拳道將登場！羅嘉翎穿台灣隊服現身　甜喊「別忘我還有比賽」

▲跆拳道甜心羅嘉翎代表台灣出戰巴黎奧運，首場賽事將於8日登場。（翻攝羅嘉翎社群）

圖文／鏡週刊

巴黎奧運賽事慢慢進入尾聲，本屆台灣隊在跆拳道項目中唯一出賽的選手為羅嘉翎，將在8日進行女子57公斤級16強賽，羅嘉翎也在社群俏皮發文喊話，要大家別忘記她的比賽，吸引將近10萬人按讚。

羅嘉翎昨日在社群平台threads發文，曬出1張在健身房的畫面，羅嘉翎身穿台灣代表隊的制服，寫下，「還有幾天才換我比賽，我怕大家忘記」。

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文章一曝光，引來將近10萬人按讚，網友湧入留言區替羅嘉翎加油打氣，「才不會忘記妳呢」、「預祝妳拿金牌」、「嘉翎加油」、「嘉翎加油，集氣集起來」、「全台灣都會為你加油」、「報告，準備好吶喊了」。

羅嘉翎在東京奧運奪下女子57公斤級跆拳道銅牌，也為今年巴黎奧運賽事中唯一取得參賽資格的台灣選手，去年羅嘉翎因左腳踝骨裂受傷，在國訓中心等單位協助下，羅嘉翎已痊癒近8成，今年首戰便是奧運殿堂。



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