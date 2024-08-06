連珍羚哽咽感謝支持：一個人的話，沒辦法走那麼遠...

▲連珍羚。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣「柔道女王」連珍羚三度挑戰五環殿堂，感受到這項運動逐漸被重視，今搭機抵達國門，看到媒體、民眾大陣仗迎接，哽咽感謝大家的支持，「只有我一個人的話，沒辦法走到那麼遠，因為有大家的支持，才能走到這裡。」

連珍羚第3次出征奧運，16強之戰交手塞爾維亞女將科羅馬（Mariama Koroma），最終飲恨落敗，無緣挺進8強。

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36歲的她，談及接下來動向，透露所屬的日本會社，希望她這一兩個月先好好在台灣休息，「等回去日本後，會再和公司、教練討論下一步的計畫。」

連珍羚一出關就被媒體以及百位粉絲包圍，語帶哽咽說道，從第1次到第3次的奧運，深刻感受到，運動員受重視的程度更高了，「很感動，也很高興能夠有機會參加第3次的奧運。」

慶幸的是，初衷始終未變，連珍羚說，「我想唯一沒改變就是自己對柔道熱忱的心，看到柔道有更多人重視，這是讓我最開心的一件事，也謝謝大家這一路的支持。」

「我覺得我只是在追逐自己的目標，但這一路上可以感動到大家，我覺得很榮幸。」連珍羚直言，如果只有自己一個人的話，或許沒辦法走到那麼遠，「因為有大家的支持才能走到這裡，真的很謝謝大家。」