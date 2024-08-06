高承叡贊助款項源源不絕　體育媒合網頁一度被塞爆

▲高承叡。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運，中華隊男子桌球19歲新星高承睿雖然在男單16強戰中以1比4不敵瑞典莫雷加德（Truls Moregard），但年紀輕輕的他儼然已經在本屆賽事大放異彩，然而，網路上有網友發現有許多民眾搶著斗內高承睿，為國家棟樑貢獻一份心力，體育贊助頁面甚至一度被擠爆癱瘓，引發熱議。

性別議題倡議者、民進黨第2任網路社群中心主任范綱皓日前在threads上分享發現高承睿的贊助項目，上面寫著「我要贊助」以及目前贊助金額，范綱皓表示「剛剛發現這個，我們台灣的乖孫..，各位阿公、阿嬤，紅包包起來！」隨後海量掏卡民衆湧入贊助，網站甚至一度當機，讓他直呼「網站...真的...被阿公阿嬤們...擠爆了」。

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▲體育媒合贊助頁面。（圖擷自threads）



網友也紛紛表示「是不是被課爆了，網頁顯示error」、「阿姨要讓你吃飽飽長高高頭好壯壯！」、「進不去，我想花錢快開門！」、「金孫們，阿嬤來了」、「要不要先確認錢會不會進到邪會口袋被拿去吃香喝辣？」。

根據查看，目前網站已可以正常運作，此外滑冰好手黃芊華、拳擊好手賴主恩以及舉重好手高家輝等人也都在「體育運動贊助媒合平臺」上出現。