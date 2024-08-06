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巴黎奧運「這場決賽」被封最詭異！大票人驚呆：台灣鬼門開？

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

▲這場決賽中，8名選手有6人失誤。（圖／中華奧會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻昨於巴黎奧運單槓決賽中，以總分13.966奪銅，為中華隊拿下第四面獎牌。詭異的是，在這場比賽中，包括唐嘉鴻在內，8名選手中竟多達6人失誤，讓大票台灣網友直呼真的太詭異了，「法國人不知道場地要拜拜嗎？連前一場女子平衡木，Sunisa和Simone都掉下來」、「宇宙的神秘力量」。

網友在Threads發文提到，「辣（那）個失誤還能奪銅牌的男人，真的好可惜，如果沒有掉槓扣1分，感覺可以拿個金牌；但是這場真的好詭異，8個選手6個出現重大失誤，都被扣了1分。」

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而對於他掉槓後的反應，原PO忍不住大讚，「唐嘉鴻真的猛，掉下去還是笑笑地完成全部的動作，直到確定拿到銅牌才哭出來，恭喜中華隊又奪牌。」

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

▲唐嘉鴻奪下銅牌。（圖／中華奧會提供）

對此，大票網友留言打趣道，「我個人推測：1.台灣鬼門開好兄弟助陣。2.貓英統領下班回家剛好打開電視，貓英出手幫一下貓王也是合情合理」、「真的超詭異，又不是資格賽或是小組賽。我覺得應該要查一下槓是不是有問題，亦或者是因為貓王掉下來之後，全台灣的人都在用念力讓對手失分」、「我爸一直說這場地絕對有問題，但我感覺只是有人失誤，所以大家都很緊張而已，畢竟好幾個是下槓了沒站穩」、「真的太不容易了，他是今天最力挽狂瀾的那個」、「這場超戲劇」、「難道下次要帶乖乖放場地旁邊？」「那場地是被下蠱嗎？超詭異...但還是恭喜唐嘉鴻」。

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

▲唐嘉鴻發生掉槓失誤情況後，僅花不到30秒整理心情就再度上槓。（圖／中華奧會提供）

值得一提的是，唐嘉鴻賽後直言，在掉槓後知道自己可能與獎牌無緣，但仍希望完整呈現自己的動作，讓大家知道他與團隊的訓練沒有白費，「我們的團隊與老師都太辛苦了，頒獎典禮的淚水，也是覺得自己終於有拿出點什麼，我還有進步的空間，感謝團隊跟老師對我的付出。」

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關鍵字： 體育奧運中華隊唐嘉鴻單槓

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