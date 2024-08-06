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桌球男團進8強！埃及對手「賽中1舉動」被台網讚爆：真君子

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊「桌球男團」莊智淵、林昀儒、高承睿，昨（5）日的16強賽中，直落三橫掃埃及隊，順利晉級8強。在第二點單打中，「小林同學」的對手戰穆罕默德·比艾利主動告知，自己發球時不慎碰到衣服，此舉被一票網友大讚，「真運動家精神。」

看完昨日「桌球男團」的漂亮首戰後，就有網友在Threads發文，表示「必須給這位埃及選手一個讚，有一局他發球不小心碰到衣服，裁判沒看到，但他自己主動告知，而當時比數是台灣有優勢。真的非常有運動精神且很有風度。」

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對此，許多一日球迷也有注意到，紛紛直呼「他們三位都非常有風度而且非常誠實」、「埃及的選手真的是君子」、「埃及隊真的人都很NICE，實力也不弱」、「還有第三點，小高單打擦邊球削到桌腳，裁判跟小高都沒發現，是埃及的選手主動告知裁判，小高那球有打到桌子，小高知道後還驚訝一下，埃及選手真的都很有風度」、「這樣子的人，無論做什麼事情都會受到尊敬而且成功」、「超有風度，整場比賽看下來超級舒服！君子之爭」、「他們的人品真的是奧運沙漠裡面的綠洲，整場比賽超peace，看得很舒服」、「這麼有風度跟運動精神的選手好圈粉，真的值得尊敬跟支持」。

還有網友笑說，「他打小林看起來超緊張、侷促的感覺，也是辛苦他了」、「休息還吃一口香蕉跟蘋果...可愛」、「我也覺得他好誠實！吃蘋果的時候好好笑哈哈哈哈」、「希望林郁婷的對戰選手，可以來學習一下什麼叫運動家精神」。

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關鍵字： 桌球中華隊埃及隊運動家精神君子風度

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