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教練：別看王齊麟嘻嘻哈哈的，隊內訓練菜單他是唯一吃得完的

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋摘金時，執行教練陳宏麟開心上前擁抱。（圖／路透）

▲王齊麟、李洋摘金，執行教練陳宏麟開心上前擁抱。（圖／路透）

文／中央社

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，熬過去年受傷低潮，到今年巴黎奧運7連勝摘金，執行教練陳宏麟透露：「很幸運，今年1月的時候讓他們休息養傷，現在看起來賭對了。」

巴黎奧運的積分計算週期從去年5月1日起算，沒想到李洋、王齊麟偏偏從這時候相繼受傷，王齊麟先是拉傷鼠蹊部，李洋則是扭傷左腳踝，這些大小不斷的傷勢，讓他們狀況始終拉不上來。

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陳宏麟最後決定豪賭一把，儘管仍在奧運積分週期計算期間，但今年1、2月間決定讓他們好好休息，降低訓練量，徹底要他們把傷都養好再說。陳宏麟說：「沒有健康的身體，根本就不用拚奧運。」

▲▼ 中華羽球雙打教練陳宏麟 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲陳宏麟 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

陳宏麟在接受中央社記者訪問時表示，奧運強度比一般國際賽高很多，沒有健康的身體根本什麼都不用談，「1月份讓他們多休息時，我就擬定好1個半年的目標，就是要讓他們在奧運時調整到巔峰，盡量回到以前的速度和打法。」

休息過後的麟洋配，慢慢找回自己的狀態，從3月開始的歐洲連戰，以及4月底的湯優盃，雖然戰績並不漂亮，但看在陳宏麟眼中，每場比賽內容都是好的、進步的。

▼李洋、王齊麟奮戰到底，衛冕摘金，創下奧運賽史上紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）

陳宏麟表示，或許帳面上成績並不出色，「可是我們看到的是比賽內容一直在進步，就算輸球也不是隨便輸，那時候就感覺，我們好像賭對了」。

▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

▲王齊麟、李洋，熬過去年受傷低潮。（圖／路透）

陳宏麟笑說，不要看王齊麟平常都那樣嘻嘻哈哈的，「其實每回隊內訓練的菜單，他是唯一吃得完的，而且練習時很認真，練不夠還會緊張」。

子弟兵風光拿下巴黎奧運金牌，還完成史無前例二連霸，陳宏麟強調：「其實一開始大家都不看好他們，我覺得還不錯，越少人關注讓他們更能沒有壓力，奧運比的就是誰身體健康、誰抗壓性強，這點我對他們始終都很有信心。」

還好平時核心練的夠！ Getty Images

王齊麟/Wang Chi Lin 發佈於 2024年8月5日 星期一

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球李洋王齊麟麟洋配2024奧運台灣之光巴黎奧運

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