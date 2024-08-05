唐嘉鴻奪牌關鍵人物　翁士航治癒心傷：24小時陪伴被懷疑交往

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻（右）在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌，教練翁士航（右）。（圖／中華奧會提供）

記者歐建智／綜合報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻去年2月左腳阿基里斯腱，花了18個月在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌，意外發生後唐嘉鴻有過放棄的念頭，最重要是教練翁士航的24小時陪伴及鼓勵，甚至被懷疑在交往都沒關係。

唐嘉鴻2023年2月17日在國訓中心的測試賽中不幸遭遇左腳阿基里斯腱斷裂的嚴重意外。當時，許多人認為他的運動生涯可能就此告終。

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然而，唐嘉鴻卻在短短七個月後就成功復出，並在國際大賽中獲得金牌，並在今年四月成功取得巴黎奧運資格，今天在巴黎奧運拿到銅牌。

唐嘉鴻在接受《央廣》專訪時坦言，在意外發生後，當時絕望、不甘心、好痛苦，確實有過放棄的念頭。

他透露，當時因為失去了體操這個最愛，感到極度灰心，甚至不願剪髮、控制體重，完全不想打理自己。然而，經過一段時間後，他開始反思自己，並開始與教練討論，進行了長時間的糾結。

唐嘉鴻表示，最後他能夠重新站起來，很大程度上得益於醫療團隊、台師大的老師、家人以及教練翁士航的支持。他們的陪伴與聆聽，給了他很大的助力，讓他慢慢調整心態。加上自己心中仍有不甘與遺憾，因此他決定一步步地復健，並重新回到場上練習。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌，跟教練翁士航擁抱 。（圖／中華奧會提供）

對於唐嘉鴻的復出，教練翁士航表示，他在唐嘉鴻受傷的那段時間，心裡的壓力也很大，也曾偷偷落淚。然而，他仍然努力協助唐嘉鴻重新站起來。他認為，在運動員身上最容易體現出「跌倒後再爬起來的道理」。

如何讓唐嘉鴻走出創傷？教練翁士航表示，「就是陪伴吧我覺得，如果身為他的教練沒有辦法24小時，甚至讓媒體懷疑我跟他是不是在交往，我覺得應該很難治癒他的心理傷痛。」

翁士航表示，鼓勵唐嘉鴻的方式就是提醒他，他不只是一名運動員，更是一名運動家。他認為運動家的品格非常重要，並鼓勵唐嘉鴻以自己的方式去寫下這個故事。他認為，只要運動員願意振作，就一定有希望。

「每個運動員他都有他的故事，老天爺就是要你經歷過這個過程，你要怎麼樣再站起來，把這個故事畫出來，我想只要振作，都有希望，」翁士航如此鼓勵唐嘉鴻，「運動員不可能想要輕易的放棄，因為他是戰將，他是有尊嚴的，如何讓他清楚地知道他可以頹廢、他可以難過，但是不要過頭了。」

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）