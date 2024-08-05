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LIVE／林郁婷闖奧運「性別遭疑」　國際拳總開記者會說明

▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

▲「台灣女拳王」林郁婷陷入性別爭議風波。（圖／路透）

記者隋昊志／綜合報導

台灣女拳王林郁婷及阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）身陷性別爭議，雖然國際奧會（IOC）連日來多次發聲力挺，兩人仍面臨龐大輿論壓力。多年來與國際奧會產生激烈爭執的國際拳擊總會（IBA），也在晚間7時召開記者會說明，《東森新媒體ETtoday》將全程直播為您掌握。

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林郁婷日前在巴黎奧運女子拳擊8強戰，對上保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），以5比0獲勝挺進4強，確定至少替中華代表團保底一面銅牌。但卡梅諾娃賽後卻比出「雙X」手勢抗議，代表自己是擁有XX染色體的女性，藉此諷刺林郁婷。

另外一名同樣陷入性別爭議的克莉芙，預賽對陣義大利女拳手卡里尼（Angela Carini），在克莉芙重擊之下，開賽僅46秒卡里尼便決定棄權，也讓性別質疑加劇，但她在8強賽仍然表現亮眼，以5比0輕取匈牙利選手盧卡哈莫里（Anna Luca Hamori），打進4強確定奪牌。

兩人去年在世錦賽就曾被國際拳總取消資格，這次奧運登場前又被舊事重提，包括美國前總統川普、《哈利波特》作者JK羅琳等知名人物紛紛出面指責，引發輿論發酵。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）日前親上火線回應，強調對2人的仇恨言論完全不可接受，「她們生來就是女性，作為女性長大，擁有女性的護照，且以女性身份參與很多比賽。有些人想要擁有定義女性的權力。」

國際奧會發言人亞當斯也重申，國際拳總的性別檢測「並不合理，檢驗本身、檢驗過程及其臨時性質都不合理」，「這項檢驗、檢驗方法、檢驗想法都是在短時間內發生。這些都不合理，根本無需回應。」

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關鍵字： 性別爭議林郁婷克莉芙國際拳擊總會直播

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