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烏克蘭「睡美人」跳高正妹　醒來就拿金牌了

【巴黎奧運】烏克蘭跳高正妹「睡美人」　醒來就拿金牌了

▲睡美人馬胡奇克！烏克蘭跳高選手獲巴黎奧運金牌。（翻攝Yaroslava Mahuchikh IG）

圖、文／鏡週刊

本屆巴黎奧運有不少選手的「特殊姿勢」引發熱議，在跳高項目上，來自烏克蘭的正妹選手馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh），以2公尺的高度拿下跳高金牌，不過馬胡奇克另一個備受矚目的焦點，則是她的「睡美人功夫」。

馬胡奇克除了外型姣好，在賽場中有一個特殊習慣，那就是會趁著其他選手試跳或比賽空檔「躺著睡」。在田徑賽場邊，總是會看到馬胡奇克帶著一個睡袋，隨後攝影師們就會捕捉到馬胡奇克直接躺在睡袋裡小睡或閉目養神。據《時代》雜誌報導，馬胡奇克說，她從2018年開始踏入跳高比賽，但會發現跳完後的久坐，總是會造成血液不循環，囤積在腿部。最後她找到方法，就是完全平躺，如此一來不只可以達到血液循環的效果，也能夠讓她沉澱心靈，忘卻比賽時的緊張，好好調整呼吸，讓她在身心靈上都完全得到充分的休息。

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這一次的巴黎奧運上也如此，攝影師再次捕捉到馬胡奇克的「睡美人」姿態。當「睡美人」醒來後，就拿金牌了，成功跳出2公尺高的成績。

報導也指出，馬胡奇克這次能拿到金牌，相當不容易，因為烏克蘭自2022年開始，遭受俄羅斯的炮火攻擊，馬胡奇克必須逃離位於第聶伯羅（Dnipro）的家。在戰火肆虐下，馬胡奇克搭了6天的車，前往貝爾格勒（Belgrad）進行訓練與比賽。在條件惡劣的狀態下，馬胡奇克依舊能拿到金牌，烏克蘭總統澤倫斯基也特別為她祝賀，並直呼「烏克蘭人知道如何變得強大，如何贏得勝利」。


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關鍵字： 馬胡奇克烏克蘭跳高奧運逆境

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