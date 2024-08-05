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王齊麟來自書香世家自認「誤入歧途」　從罰寫《論語》到奧運金牌

▲▼ 。（圖／翻攝自王齊麟IG）

▲王齊麟 。（圖／翻攝自王齊麟IG）

記者楊舒帆／綜合報導

「麟洋配」接連在東京奧運、巴黎奧運奪金創台灣羽球的歷史，王齊麟的父親王偉建特地到台北車站與粉絲們同步觀賞賽事，王齊麟成為運動健將，其實出身於「書香世家」，兒時接受父母親嚴格指導，做錯事時還罰寫過整本《論語》。

據《鏡週刊》3年前一篇專訪報導，王齊麟的父親王偉建是職業軍人退役，現任東吳大學中文系兼任助理教授，母親陳美惠則是出版社編輯，家庭成員有很多教職員，大伯、二伯及叔叔都在學校任教，王齊麟曾自認是「誤入歧途的運動員」。

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該報導中，王齊麟也曾自曝其實兒時學過彈鋼琴、珠心算等才藝班，但還是最熱衷於打羽球這項運動。不同於其他運動員只專注於運動，王齊麟在父母親指導下，還得兼顧課業，也培養閱讀興趣，國中基測達到350分。 

王齊麟也曾提到，家裡掛著一幅諸子百家格言，國中做錯事時，被父親罰抄整本《論語》，抄了整個暑假。比賽時必須激烈運動，但靜心對運動員也很重要，父親常嚴格叮嚀王齊麟在訓練之餘，用看書等靜態的活動整理情緒。 

本屆奧運在巴黎舉辦，李洋的父親到現場加油，而王齊麟的父親王偉建則請他的二伯王偉勇替自己到場，王偉勇目前任職於英國威爾斯大學蘭彼得校區，在看完金牌賽後，必須趕回英國授課，因此幾乎是一天「快閃」法國，在金牌戰喊到「燒聲」，還笑稱，「可能要用手語上課。」

王偉建金牌戰與台灣粉絲聚集在台北車站跨海加油，奪金之後馬上接到總統賴清德的賀電。上屆東京奧運王偉建說過，接機後要以「爬玉山」的方式慶祝，本屆奧運再奪金，也不禁令人好奇王爸將如何慶祝。

▲▼ 王齊麟和爸爸爬七星山。（圖／王偉建提供）

▲王齊麟和爸爸爬七星山。（圖／王偉建提供）

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關鍵字： 家庭教育羽球選手奧運父親靜心閱讀

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