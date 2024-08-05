快訊／林昀儒3比0輕鬆解決埃及對手　中華男團連拿2點聽牌

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

6屆元老莊智淵與台灣一哥林昀儒、超新星高承睿組成的中華桌球男團，今(5)日迎來巴黎奧運16強賽，對上本屆非洲唯一代表、世界第13的埃及隊，「師徒檔」莊智淵、高承睿3比2逆轉搶下第1點，第2點男單林昀儒對上世界排名第47的比艾利(Mohamed El Beiali)，以直落3收拾對手，中華男團連續搶下2點聽牌。

中華男團本屆位列第6種子，第1點為雙打，由「師徒檔」莊智淵、高承睿上陣，林昀儒擔綱第2點單打，第3點單打則是高承睿，團體賽採5局3勝制。

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莊智淵、高承睿第1點雖意外在取得局點之下以10比12、11比13連丟2局，不過他們很快穩住陣腳，以11比9、11比6、11比8連趕3局，總局數3比2逆轉搶下首點。

第2點台灣一哥林昀儒對上世界排名第47的老將比艾利，開賽以5比3領先，一路力壓對手，以10比5取得5個局點，被連續化解2個後，以11比7順利拿下首局。

進入第2局，林昀儒開局3比6落後，對手連續擦邊球得利，林昀儒只能無奈苦笑，被拉開5比9、4分差，他冷靜應戰連趕2分，仍以7比10被對手得到3個局點，不過林昀儒局末展現他世界頂尖實力，連續化解了3個局點，將比分扳成10比10，再以11比10取得局點，以12比10逆轉連拿2局聽牌。

第3局，林昀儒持續掌控比賽局面，拉開7比4領先，對手越打越急，他以10比7取得3個賽末點，最終以11比7直落3勝出，替中華男團搶下第2點。