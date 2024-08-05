運動雲

>

快訊／林昀儒3比0輕鬆解決埃及對手　中華男團連拿2點聽牌

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

6屆元老莊智淵與台灣一哥林昀儒、超新星高承睿組成的中華桌球男團，今(5)日迎來巴黎奧運16強賽，對上本屆非洲唯一代表、世界第13的埃及隊，「師徒檔」莊智淵、高承睿3比2逆轉搶下第1點，第2點男單林昀儒對上世界排名第47的比艾利(Mohamed El Beiali)，以直落3收拾對手，中華男團連續搶下2點聽牌。

中華男團本屆位列第6種子，第1點為雙打，由「師徒檔」莊智淵、高承睿上陣，林昀儒擔綱第2點單打，第3點單打則是高承睿，團體賽採5局3勝制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊智淵、高承睿第1點雖意外在取得局點之下以10比12、11比13連丟2局，不過他們很快穩住陣腳，以11比9、11比6、11比8連趕3局，總局數3比2逆轉搶下首點。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

第2點台灣一哥林昀儒對上世界排名第47的老將比艾利，開賽以5比3領先，一路力壓對手，以10比5取得5個局點，被連續化解2個後，以11比7順利拿下首局。

進入第2局，林昀儒開局3比6落後，對手連續擦邊球得利，林昀儒只能無奈苦笑，被拉開5比9、4分差，他冷靜應戰連趕2分，仍以7比10被對手得到3個局點，不過林昀儒局末展現他世界頂尖實力，連續化解了3個局點，將比分扳成10比10，再以11比10取得局點，以12比10逆轉連拿2局聽牌。

第3局，林昀儒持續掌控比賽局面，拉開7比4領先，對手越打越急，他以10比7取得3個賽末點，最終以11比7直落3勝出，替中華男團搶下第2點。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運桌球林昀儒莊智淵高承睿奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

3敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

4王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

5麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

最新新聞

1林昀儒3比0輕鬆贏　中華男團連拿2點

2麟洋配不只比羽球　凸顯兩岸分歧漸深

3美國3X3男籃奧運重挫　預賽慘遭淘汰

4男子400跨欄預賽　彭名揚腳傷起跑棄賽

5味全龍指定讓渡曾傳昇本季第3人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

詹子賢再見安打金句連發　喊太大聲怕唱歌破音

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366