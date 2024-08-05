聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

▲王齊麟認證掛網後確實有脫口「靠杯啊！」（圖／翻攝自王齊麟IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」在巴黎奧運奪下金牌後，球場上的一舉一動依然是球迷的熱門話題。就有不少人表示，看金牌戰時，似乎聽到王齊麟在某球掛網後，喊了一聲「靠腰啊！」但又不是很確定。有人就忍不住標註王齊麟求問，「請問有嗎？」還真的引來「海巡隊長」王齊麟坦率認證「有啊」，令眾人笑翻。

有女網友在Threads發文，「剛剛比羽球男雙金牌戰，王齊麟在14：18失分的時候有罵『靠腰』嗎？」因為她並沒有沒聽到，但男友堅持有。於是她忍不住標註王齊麟的Threads帳號，「請問有嗎 @chilinwang 真的是在靠腰嗎？」

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結果過了約5小時，「海巡隊長」王齊麟就現身留下2字「有啊」，還附上一個笑到噴淚的emoji。值得注意的是，下面有大票網友紛紛指出，「不是靠北嗎」、「是靠杯」、「是說靠杯吧，超大聲」、「是靠北！好親切！頭一次覺得靠北超親切。」Threads上也有許多人擷取當時的片段，仔細一聽確實比較像「靠北」。

話題引發熱論，網友紛紛笑呼，「太可愛了 正港台灣人啦」、「好親切」、「不可能只有我聽到吧？@chilinwang 好可愛，哈哈～」、「台灣人才聽得懂，我確定我有聽到」、「哈哈哈哈哈找到答案了」、「好喜歡齊麟的真性情」、「都被我們聽到啦！」