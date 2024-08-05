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「麟洋配」巴黎奧運逆風高飛！　從不被看好到奪金衛冕

▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透，下同）

文／中央社

上屆東京奧運「麟洋配」王齊麟、李洋頂著奪冠大熱門的光環，順利奪下隊史首面羽球男雙金牌；今年兩人光環不再，卻在巴黎奧運逆風高飛強勢拉出7連勝、成功摘金衛冕。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋今天在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗世界排名第1的中國組合王昶、梁偉鏗，順利「連莊」金牌，事實上兩人因受傷、低潮與排名下滑，賽前沒有太多人看好他們本屆的花都之行。

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3年前東京奧運遇上全球肆虐的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，當時李洋與王齊麟在奧運前的泰國超級賽3連戰全都奪冠，打出高昂氣勢，但疫情期間各國選手參賽情況不穩定，外界對他們瞭解不深。

當時正值顛峰的2人，轉戰東京奧運預賽首戰就意外落敗，但隨後一路連勝從分組賽出線，並勇闖決賽，最後在金牌戰以直落2輕取當時的中國組合劉雨辰、李俊慧，替台灣搶下史上首面奧運羽球金牌。

3年後的巴黎奧運，李洋與王齊麟才剛從受傷的低潮中恢復過來，世界排名也跌出前10大關，又因國際羽球總會（BWF）積分計算搞烏龍，導致史上首度出現有17支男雙組合參賽，加上兩人籤運不佳，被抽中5隊同組，更讓外界不看好他們晉級。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

沒想到李洋與王齊麟逆風向前，首戰就擊敗世界第8的日本組合保木卓朗和小林優吾，打出信心的兩人，就這樣一路過關斬將殺進金牌戰，對手又是中國組合王昶、梁偉鏗，這次「麟洋配」再次震驚世界，成功完成奧運羽球男雙金牌連霸。

打完生涯最後一次奧運的李洋，接下來還可能會參加台北羽球公開賽以及部分國際賽事，也因為奧運金牌，讓他們可以直接保送直達BWF年終總決賽。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

李洋在接受中央社記者訪問時表示，「說真的，這次奧運是怎麼辦到的，我到現在還搞不清楚，但我們每場比賽確實打得很堅持，誰表現比較差的時候，另一個人總會神救援，我想這是我們一路拿到金牌的關係。」

王齊麟說：「確實我們在這個奧運週期的表現，不如上屆東京奧運，所以今年大家都不看好，但也因為如此，我們打得更沒有壓力。」

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關鍵字： 麟洋配2024巴黎奧運2連霸2024奧運羽球

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