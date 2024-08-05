麟洋配連2屆逆境中摘金　中華代表團連6屆奧運有金牌

▲「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運摘金。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

麟洋配上屆東京奧運首戰就吞敗，被看衰可能止步小組賽，沒想到接下來5連勝封王，本屆則是從「死亡D組」突圍，拉出7連勝完成2連霸，連2屆克服逆境摘金，感動所有國人。在李洋、王齊麟替中華代表團贏得本屆首金後，我國也確定自2004年雪梨奧運以來，連6屆奧運都有金牌進帳。

上屆東京奧運，麟洋配才剛搭檔3年，首次攜手挑戰五環殿堂，首戰遭逆轉輸球，被看衰可能止步小組賽，但他們接下來沒再輸任何一場，以5連勝之姿奪下台灣羽球史上首面奧運金牌。本屆則是抽中籤王，被分在死亡D組，這次他們表現更強勢，7戰全勝，連續扳倒世界第2和第1組合，完成2連霸成就。

[廣告]請繼續往下閱讀...

麟洋配充分展示他們「大場面」選手的特質，抗壓性極高，還能一面享受比賽，他們替中華代表團贏得本屆首金，我國確定連6屆奧運有金牌進帳，從2004年雅典奧運跆拳道陳詩欣、朱木炎，2008年北京奧運舉重陳葦綾、2012年倫敦奧運舉重許淑淨、2016年里約奧運舉重許淑淨、2020年東京奧運(2021年舉辦)舉重郭婞淳和麟洋配，到麟洋配今年再添1金。

中華代表團本屆則已累計5面獎牌，李孟遠奪男子定向飛靶銅牌、吳詩儀拿拳擊女子60公斤級銅牌、麟洋配羽球男雙金牌，另外兩位拳擊女將陳念琴、林郁婷也都闖進4強保銅，還有機會提升獎牌成色。