運動雲

>

麟洋配連2屆逆境中摘金　中華代表團連6屆奧運有金牌

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運摘金。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

麟洋配上屆東京奧運首戰就吞敗，被看衰可能止步小組賽，沒想到接下來5連勝封王，本屆則是從「死亡D組」突圍，拉出7連勝完成2連霸，連2屆克服逆境摘金，感動所有國人。在李洋、王齊麟替中華代表團贏得本屆首金後，我國也確定自2004年雪梨奧運以來，連6屆奧運都有金牌進帳。

上屆東京奧運，麟洋配才剛搭檔3年，首次攜手挑戰五環殿堂，首戰遭逆轉輸球，被看衰可能止步小組賽，但他們接下來沒再輸任何一場，以5連勝之姿奪下台灣羽球史上首面奧運金牌。本屆則是抽中籤王，被分在死亡D組，這次他們表現更強勢，7戰全勝，連續扳倒世界第2和第1組合，完成2連霸成就。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

麟洋配充分展示他們「大場面」選手的特質，抗壓性極高，還能一面享受比賽，他們替中華代表團贏得本屆首金，我國確定連6屆奧運有金牌進帳，從2004年雅典奧運跆拳道陳詩欣、朱木炎，2008年北京奧運舉重陳葦綾、2012年倫敦奧運舉重許淑淨、2016年里約奧運舉重許淑淨、2020年東京奧運(2021年舉辦)舉重郭婞淳和麟洋配，到麟洋配今年再添1金。

中華代表團本屆則已累計5面獎牌，李孟遠奪男子定向飛靶銅牌、吳詩儀拿拳擊女子60公斤級銅牌、麟洋配羽球男雙金牌，另外兩位拳擊女將陳念琴、林郁婷也都闖進4強保銅，還有機會提升獎牌成色。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球李洋王齊麟麟洋配2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

快訊／麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金　跨屆12連勝締2連霸

快訊／麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金　跨屆12連勝締2連霸

「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現　李洋親吻球場被王齊麟打屁股

「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現　李洋親吻球場被王齊麟打屁股

麟洋配搭檔6年2度奧運摘金　成史上首對衛冕金牌男雙組合

麟洋配搭檔6年2度奧運摘金　成史上首對衛冕金牌男雙組合

巴黎奧運首度響起中華隊會歌　麟洋配「手牽手」頒獎感動拭淚

巴黎奧運首度響起中華隊會歌　麟洋配「手牽手」頒獎感動拭淚

麟洋配奪台灣巴黎奧運首金「比愛心」　戴資穎狂讚：男雙太強啦

麟洋配奪台灣巴黎奧運首金「比愛心」　戴資穎狂讚：男雙太強啦

李洋衛冕金牌後首發文　燦笑比五環：最後一舞這是送給你們的

李洋衛冕金牌後首發文　燦笑比五環：最後一舞這是送給你們的

奪金之役四大亮點　熟悉的「台灣in」T字再現！李洋趴親地吻別

奪金之役四大亮點　熟悉的「台灣in」T字再現！李洋趴親地吻別

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

快訊／麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金　跨屆12連勝締2連霸

「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現　李洋親吻球場被王齊麟打屁股

麟洋配搭檔6年2度奧運摘金　成史上首對衛冕金牌男雙組合

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

3麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

4麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金

5「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現

最新新聞

1王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

2中華代表團連6屆奧運有金牌

3不被負評擊倒　麟洋配自稱大賽的兒子

4麟洋配2連霸　金門鄉親嗨喊「金牌」

5史上最多紀錄！美國女飛魚4連霸

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366