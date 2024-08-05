運動雲

>

李洋衛冕金牌後首發文　燦笑比五環：最後一舞這是送給你們的

▲▼李洋摘金後首次發文 。（圖／翻攝自Facebook）

▲李洋摘金後首次發文 。（圖／翻攝自Facebook）

記者游郁香／綜合報導

28歲的李洋與王齊麟搭檔6年就完成奧運男雙2連霸壯舉，他也將在今年結束生涯，奪金後不忘親吻球場標誌，他透露是想和羽球場正式道別，隨後他也更新社群媒體，貼出自己一手拿著金牌，一手比著五環標誌燦笑的照片，「最後一舞，這是送給你們的。」

李洋、王齊麟在2018年9月的婕斯盃才首度合拍，在那之前李洋的搭檔是李哲輝，兩人攜手拍下2018雅加達亞運銅牌，也是台灣第一面亞運羽球男雙獎牌。麟洋配的誕生來自李洋的「大膽決定」，他從合作金庫轉投土銀，離開原球團、放棄世界排名與積分，一切都要重新開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪下台灣本屆首金。（圖／路透）

結果兩人搭檔3年就在延後舉辦的東京奧運奪下台灣羽球史上首面金牌，聲勢來到高點，儘管在那之後一度陷入長達2年的低潮，兩人也有過爭吵，但他們在巴黎奧運將狀態調整至最佳，從擁有3組世界前10的死亡D組突圍，再連續扳倒世界第2和世界第1的對手，替台灣奪下本屆首金，完成奧運2連霸壯舉。

李洋賽後親吻了球場標誌，「奮鬥了這麼久，我就是想和羽球場正式道別，感謝它給我所有、認識那麼多人、經歷多麽美好事情，當然過程中有多艱辛，我們不用去贅述，很感謝所有人可以看到我們美好那一面，陰暗面我們承擔就好。」

李洋也在社群媒體，貼出自己一手拿著金牌，一手比著五環標誌燦笑的照片，「最後一舞，這是送給你們的。」

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲李洋親吻球場。（圖／路透）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球李洋王齊麟麟洋配2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

快訊／麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金　跨屆12連勝締2連霸

快訊／麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金　跨屆12連勝締2連霸

「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現　李洋親吻球場被王齊麟打屁股

「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現　李洋親吻球場被王齊麟打屁股

麟洋配搭檔6年2度奧運摘金　成史上首對衛冕金牌男雙組合

麟洋配搭檔6年2度奧運摘金　成史上首對衛冕金牌男雙組合

巴黎奧運首度響起中華隊會歌　麟洋配「手牽手」頒獎感動拭淚

巴黎奧運首度響起中華隊會歌　麟洋配「手牽手」頒獎感動拭淚

麟洋配奪台灣巴黎奧運首金「比愛心」　戴資穎狂讚：男雙太強啦

麟洋配奪台灣巴黎奧運首金「比愛心」　戴資穎狂讚：男雙太強啦

麟洋配金牌戰　王齊麟爸爸「現身台北車站」替兒加油

麟洋配金牌戰　王齊麟爸爸「現身台北車站」替兒加油

500人北車觀賽應援麟洋配　嗨翻大喊：中國隊請支援收「銀」

500人北車觀賽應援麟洋配　嗨翻大喊：中國隊請支援收「銀」

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

快訊／麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金　跨屆12連勝締2連霸

「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現　李洋親吻球場被王齊麟打屁股

麟洋配搭檔6年2度奧運摘金　成史上首對衛冕金牌男雙組合

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2麟洋上台領獎！全場大唱國旗歌超大聲

3麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

4麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金

5「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現

最新新聞

1李洋發文：最後一舞這是送給你們的

2Google小彩蛋爽慶「麟洋配」奪金　百萬人洗出花束海

3「麟洋配」擊敗中國奪金！微博網友罵裁判

4麟洋配奪台灣首金　戴資穎：太強啦

5奪金之役四大亮點　T字in、李洋跪趴親地

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366