李洋衛冕金牌後首發文　燦笑比五環：最後一舞這是送給你們的

▲李洋摘金後首次發文 。（圖／翻攝自Facebook）

記者游郁香／綜合報導

28歲的李洋與王齊麟搭檔6年就完成奧運男雙2連霸壯舉，他也將在今年結束生涯，奪金後不忘親吻球場標誌，他透露是想和羽球場正式道別，隨後他也更新社群媒體，貼出自己一手拿著金牌，一手比著五環標誌燦笑的照片，「最後一舞，這是送給你們的。」

李洋、王齊麟在2018年9月的婕斯盃才首度合拍，在那之前李洋的搭檔是李哲輝，兩人攜手拍下2018雅加達亞運銅牌，也是台灣第一面亞運羽球男雙獎牌。麟洋配的誕生來自李洋的「大膽決定」，他從合作金庫轉投土銀，離開原球團、放棄世界排名與積分，一切都要重新開始。

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▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪下台灣本屆首金。（圖／路透）

結果兩人搭檔3年就在延後舉辦的東京奧運奪下台灣羽球史上首面金牌，聲勢來到高點，儘管在那之後一度陷入長達2年的低潮，兩人也有過爭吵，但他們在巴黎奧運將狀態調整至最佳，從擁有3組世界前10的死亡D組突圍，再連續扳倒世界第2和世界第1的對手，替台灣奪下本屆首金，完成奧運2連霸壯舉。

李洋賽後親吻了球場標誌，「奮鬥了這麼久，我就是想和羽球場正式道別，感謝它給我所有、認識那麼多人、經歷多麽美好事情，當然過程中有多艱辛，我們不用去贅述，很感謝所有人可以看到我們美好那一面，陰暗面我們承擔就好。」

李洋也在社群媒體，貼出自己一手拿著金牌，一手比著五環標誌燦笑的照片，「最後一舞，這是送給你們的。」

▲李洋親吻球場。（圖／路透）