麟洋奧運金牌戰　球迷自製台灣諧音看板、「逮丸」布條遭沒收

▲「麟洋配」巴黎奧運爭金牌，大量台灣球迷自製標語、帶著中華隊會旗入場力挺。（圖／記者杜奕君攝）

文／中央社

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天將對上中國組合爭金。來自德國的留學生Rita，自發性做了許多不違規「諧音」哏加油看板發送給球迷，只可惜仍有部分進場遭沒收。

來自德國的台灣留學生Rita，在接受中央社記者訪問時表示，自己是開幕後2天來的，已經看過羽球與游泳的王冠閎，「我們都是在現場互相認識的台灣人，彼此互相加Line，希望可以很整齊的對抗中國隊。」

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Rita透露，今天早上自費約40歐元，印製50張中華奧會會旗的加油看板，另外，又印製了40多份諧音哏的紙板。

Rita表示，在不違反奧會規定情況下，「我們想了很多諧音哏的加油看板，大部分都是網友提供的意見，希望我們在現場可以不要被刁難、不要被抓。」

談到那天全場外國球迷高喊Taiwan幫忙加油，人也在現場Rita有點感動地說：「很開心可以讓大家認識到台灣，讓世界知道台灣有多棒，非常感謝這些外國的朋友們。」

只不過，羽球場館現場安檢人員似乎也早有準備，部分球迷表示，只要是英文諧音哏，跟台灣有關的看板都會被沒收，只有寫著中文的紙板或跟台灣發音無關的，才會放行。