「麟洋配」金牌戰要來了　上千人擠爆金門體育館加油

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

我國羽球黃金男雙組「麟洋配」再次闖進奧運金牌戰，比賽預定將在4日晚間10點登場。金門縣府4日特別在金門體育館舉辦直播活動，除了邀請鄉親一起替「麟洋」加油外，現場也準備千張摸彩券，活動吸引了大量人潮參加，活動開始前就已吸引超過千人到場。

金門縣長陳福海表示，萬眾矚目的麟洋配金牌戰，縣府邀請大家一起到縣立體育館來為金門在地子弟兵李洋以及最佳搭檔王齊麟一齊加油、助威，希望大家的加油聲能傳遞到遙遠的巴黎，祝福「麟洋配」能順利摘下金牌，體育館除了會Live轉播賽事現場外，也會準備10罈5公升金門高粱酒「好事連連」及其他具收藏價值之摸彩品共66組大小好禮供現場摸彩，期許「麟洋配」越戰越強，好事連連，六六大順。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「麟洋配」金牌戰，上千人擠爆金門體育館為2人加油。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府教育處表示，2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」金牌戰預計將在4日晚間10點開打，直播場地金門縣體育場4日晚間9點開放進場，現場摸彩券限額1,000名，全部發完或9點50分截止，為提倡環保，鼓勵各位鄉親自行攜帶水瓶、水壺前往（現場亦會備有礦泉水）。

金門縣政府教育處也提醒，民眾請勿攜帶食物入內飲用，以確保環境整潔，因天氣炎熱，特選於室內舉行直播，現場有提供限量加油物品─元氣加油棒、小國旗手舉旗及限量麟洋手舉牌讓到場鄉親現場加油使用，誠心邀請眾鄉親齊聚一堂，一齊為麟洋配加油，並預祝順利摘金。

▼活動4日晚間9點開放進場，上千人湧入金門體育館，準備替「麟洋配」加油。（圖／記者林名揚翻攝）