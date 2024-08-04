運動雲

>

「麟洋配」金牌戰要來了　上千人擠爆金門體育館加油

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

我國羽球黃金男雙組「麟洋配」再次闖進奧運金牌戰，比賽預定將在4日晚間10點登場。金門縣府4日特別在金門體育館舉辦直播活動，除了邀請鄉親一起替「麟洋」加油外，現場也準備千張摸彩券，活動吸引了大量人潮參加，活動開始前就已吸引超過千人到場。

金門縣長陳福海表示，萬眾矚目的麟洋配金牌戰，縣府邀請大家一起到縣立體育館來為金門在地子弟兵李洋以及最佳搭檔王齊麟一齊加油、助威，希望大家的加油聲能傳遞到遙遠的巴黎，祝福「麟洋配」能順利摘下金牌，體育館除了會Live轉播賽事現場外，也會準備10罈5公升金門高粱酒「好事連連」及其他具收藏價值之摸彩品共66組大小好禮供現場摸彩，期許「麟洋配」越戰越強，好事連連，六六大順。

▲▼上千人擠爆金門體育管，為李洋加油。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「麟洋配」金牌戰，上千人擠爆金門體育館為2人加油。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府教育處表示，2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」金牌戰預計將在4日晚間10點開打，直播場地金門縣體育場4日晚間9點開放進場，現場摸彩券限額1,000名，全部發完或9點50分截止，為提倡環保，鼓勵各位鄉親自行攜帶水瓶、水壺前往（現場亦會備有礦泉水）。

金門縣政府教育處也提醒，民眾請勿攜帶食物入內飲用，以確保環境整潔，因天氣炎熱，特選於室內舉行直播，現場有提供限量加油物品─元氣加油棒、小國旗手舉旗及限量麟洋手舉牌讓到場鄉親現場加油使用，誠心邀請眾鄉親齊聚一堂，一齊為麟洋配加油，並預祝順利摘金。

▼活動4日晚間9點開放進場，上千人湧入金門體育館，準備替「麟洋配」加油。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼上千人擠爆金門體育管，為李洋加油。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼上千人擠爆金門體育管，為李洋加油。（圖／記者林名揚翻攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球麟洋配李洋王齊麟2024奧運台灣之光巴黎奧運影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

馬琳4強賽領先卻傷退趴地痛哭！　觀眾紅了眼眶鼓掌致敬

馬琳4強賽領先卻傷退趴地痛哭！　觀眾紅了眼眶鼓掌致敬

連2場逆轉勝！安洗瑩挺進金牌戰狂喜怒吼　挑戰史上第2人紀錄

連2場逆轉勝！安洗瑩挺進金牌戰狂喜怒吼　挑戰史上第2人紀錄

3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心

3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心

麟洋配今晚金牌戰！過去「5次交手」中國組合　戰績曝光

麟洋配今晚金牌戰！過去「5次交手」中國組合　戰績曝光

快訊／勇闖4強哭了！　林郁婷：感謝全台人民在背後挺我

快訊／勇闖4強哭了！　林郁婷：感謝全台人民在背後挺我

奧運羽球女單「雙方場邊都沒教練」！　球迷曝真相：這是潛規則

奧運羽球女單「雙方場邊都沒教練」！　球迷曝真相：這是潛規則

一夜2銅進帳！中華隊衝上「全球54名」　奧運最新排名曝光

一夜2銅進帳！中華隊衝上「全球54名」　奧運最新排名曝光

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手　強勢挺進4強保銅

快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手　強勢挺進4強保銅

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

熱門新聞

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

馬琳4強賽領先卻傷退趴地痛哭！　觀眾紅了眼眶鼓掌致敬

連2場逆轉勝！安洗瑩挺進金牌戰狂喜怒吼　挑戰史上第2人紀錄

3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心

麟洋配今晚金牌戰！過去「5次交手」中國組合　戰績曝光

快訊／勇闖4強哭了！　林郁婷：感謝全台人民在背後挺我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

2馬琳4強賽領先卻傷退趴地痛哭

3連2場逆轉勝！安洗瑩挺進金牌戰怒吼

4陳念琴奪牌落淚下秒「變臉」逗樂大家

5麟洋配將金牌戰！5次交手中國組合戰績曝

最新新聞

1日柔道電子輪盤遇籤王　痛喊金牌被偷

2中國桌球男單五連霸　樊振東奪金衛冕

3球迷製台灣諧音看板、「逮丸」布條遭沒收

4麟洋配金牌戰　上千人擠爆金門體育館加油

5麟洋配拚金牌　台灣球迷湧現應援

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366