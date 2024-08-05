快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

▲李洋親自揭秘為何拿下金牌2連霸後要親吻球場地板。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊羽球黃金男雙「麟洋配」，王齊麟、李洋，台灣時間4日晚間和中國組合梁偉鏗、王昶，爭奪本屆巴黎奧運羽球男雙金牌。最終王齊麟、李洋2比1奪勝，繼上屆東京奧運後再度勇奪金牌，兩屆合計完美12連勝，更是史上首對男雙金牌2連霸組合。李洋賽後感性親吻球場，他表示，「就是想和奮鬥這麼久的羽球賽場道別了！」

賽前羽球場館拉夏貝爾體育館外，就聚集眾多台灣球迷，自發性發放中華隊會旗，並不斷高喊台灣加油，要為台灣的驕傲「麟洋配」全力應援。

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上屆東京奧運拿下史無前例羽球雙打金牌，李洋、王齊麟本次巴黎奧運即便賽前狀態起伏，並未被看好有奪牌實力，但進入奧運模式後卻是火力全開，至今6連勝一路挺進金牌戰，要為中華隊在本屆巴黎奧運力拚首金。

今日羽球雙打金牌戰賽前，羽球場館就聚集大量台灣球迷，自發性發送中華隊會旗，現場加油口號聲不斷，許多球迷也發揮創意，自行製作各式各樣的麟洋配應援標語及海報，希望全力為麟洋配應援。

而麟洋配不負眾望，以21比17、18比21、21比19力克中國組合，順利完成金牌衛冕2連霸，也是史上首對在羽球男雙完成2連霸的傳奇組合，更為中華代表團在本屆巴黎奧運勇奪本屆首金。

奪牌後李洋「親吻球場標誌」，他親自揭秘此舉動表示，「奮鬥了這麼久，我就是想和羽球場正式道別，感謝它給我所有、認識那麼多人、經歷多麽美好事情，當然過程中有多艱辛，我們不用去贅述，很感謝所有人可以看到我們美好那一面，陰暗面我們承擔就好。」

王齊麟則表示，「這一路走來真的不容易，這3年起起伏伏，很開心大家一直信任我們，尤其是搭檔(李洋)，雖然中間有很多爭吵，還是一起堅持走到這邊，一起登上頒獎台，非常謝謝搭檔、教練和在現場、在台灣所有為我們加油的人。」

▲李洋、王齊麟連續兩屆都在奧運羽球男雙勇奪金牌。（圖／路透）