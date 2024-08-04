運動雲

>

酸民嗆「專贏奧運拿獎金」心理戰開打？　網勸麟洋關網：有股惡意

▲▼ 。（圖／翻攝自李洋IG）

▲「麟洋配」王齊麟及李洋。（圖／翻攝自李洋IG）

記者施怡妏／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟及李洋4強戰獲勝，今（4）日將對戰中國挑戰金牌戰，卻有酸民私訊李洋，質疑麟洋配只在奧運贏球奪牌，「現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」粉專《聲量看政治》指出，感覺有股邪惡力量，用網路心理戰打擊王齊麟與李洋，呼籲兩人即刻關網。

粉專「聲量看政治」發文，今晚就是金牌戰，不過似乎有股惡意，想要刻意在今天金牌戰前，用網路心理戰打擊王齊麟與李洋，建議兩人「此刻關網，不要再海巡」，專注休息與練習，大家專注意念，今晚一起為麟洋配加油。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，底下網友也覺得誇張，「好像其他國家的奧運選手都廢物一樣。想贏就會贏？如果有那種我只要給錢就一定能贏奧運的選手，麻煩給我500個謝謝」、「又不是想領就能領，人家就有那個實力領啊，又不是去逛街的」、「專贏奧運？也要有實力啊」、「另類認知戰開打」、

也有許多網友留言加油，「麟洋組合素質非常強，台灣隊加油啦，穩穩拿金牌！」「不管有沒有拿金牌，有能力在奧運大展身手，都是真英雄」、「希望不要被酸民影響心情，比賽加油」。

而面對酸民的私訊，李洋高EQ回應對方，「我也想知道，但我相信我每一場都好想拿到勝利。身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這項運動的本質了」、「不知道是不是很多人有跟他一樣的想法，但我真的每次上場就好想贏得勝利，不想讓自己的努力白費，不想讓支持我的人難過」。

▼麟洋配今晚將對戰中國挑戰金牌戰。（圖／路透）

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 台灣麟洋配網路霸凌奧運黃金男雙2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心

3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

一夜2銅進帳！中華隊衝上「全球54名」　奧運最新排名曝光

一夜2銅進帳！中華隊衝上「全球54名」　奧運最新排名曝光

李孟遠「定向飛靶」奪銅牌！　網一見比賽現場傻眼：超鬼

李孟遠「定向飛靶」奪銅牌！　網一見比賽現場傻眼：超鬼

江坤宇結婚了！要林靖凱加油　老婆也是小可愛曾打壘球

江坤宇結婚了！要林靖凱加油　老婆也是小可愛曾打壘球

奧運羽球女單「雙方場邊都沒教練」！　球迷曝真相：這是潛規則

奧運羽球女單「雙方場邊都沒教練」！　球迷曝真相：這是潛規則

1張圖看巴黎奧運第9日賽程　麟洋配爭金、林郁婷贏就保銅

1張圖看巴黎奧運第9日賽程　麟洋配爭金、林郁婷贏就保銅

世代交替！「台灣5大國手」奧運最後一舞　球迷不捨：辛苦你們

世代交替！「台灣5大國手」奧運最後一舞　球迷不捨：辛苦你們

衛冕夢碎！陳雨菲「中國內戰」爆冷止步8強　女單F4僅安洗瑩晉級

衛冕夢碎！陳雨菲「中國內戰」爆冷止步8強　女單F4僅安洗瑩晉級

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

熱門新聞

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

一夜2銅進帳！中華隊衝上「全球54名」　奧運最新排名曝光

李孟遠「定向飛靶」奪銅牌！　網一見比賽現場傻眼：超鬼

江坤宇結婚了！要林靖凱加油　老婆也是小可愛曾打壘球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

2陳念琴奪牌落淚下秒「變臉」逗樂大家

3台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

4中華隊衝上54名　奧運最新排名曝

5李孟遠「定向飛靶」奪銅牌！　網一見比賽現場傻眼：超鬼

最新新聞

1央視真的不播「麟洋配」　賽評：敏感原因

2水質沒達標　奧運鐵人三項取消練

3拳擊女將性別爭議晉4強　對手：不是她的錯

4金牌戰前夕收酸民私訊　李洋金門親友團抱不平

5菲體操選手奪金　將獲564萬獎金跟一間房子

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366