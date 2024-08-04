酸民嗆「專贏奧運拿獎金」心理戰開打？　網勸麟洋關網：有股惡意

▲「麟洋配」王齊麟及李洋。（圖／翻攝自李洋IG）



記者施怡妏／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟及李洋4強戰獲勝，今（4）日將對戰中國挑戰金牌戰，卻有酸民私訊李洋，質疑麟洋配只在奧運贏球奪牌，「現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」粉專《聲量看政治》指出，感覺有股邪惡力量，用網路心理戰打擊王齊麟與李洋，呼籲兩人即刻關網。

粉專「聲量看政治」發文，今晚就是金牌戰，不過似乎有股惡意，想要刻意在今天金牌戰前，用網路心理戰打擊王齊麟與李洋，建議兩人「此刻關網，不要再海巡」，專注休息與練習，大家專注意念，今晚一起為麟洋配加油。

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貼文曝光，底下網友也覺得誇張，「好像其他國家的奧運選手都廢物一樣。想贏就會贏？如果有那種我只要給錢就一定能贏奧運的選手，麻煩給我500個謝謝」、「又不是想領就能領，人家就有那個實力領啊，又不是去逛街的」、「專贏奧運？也要有實力啊」、「另類認知戰開打」、

也有許多網友留言加油，「麟洋組合素質非常強，台灣隊加油啦，穩穩拿金牌！」「不管有沒有拿金牌，有能力在奧運大展身手，都是真英雄」、「希望不要被酸民影響心情，比賽加油」。

而面對酸民的私訊，李洋高EQ回應對方，「我也想知道，但我相信我每一場都好想拿到勝利。身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這項運動的本質了」、「不知道是不是很多人有跟他一樣的想法，但我真的每次上場就好想贏得勝利，不想讓自己的努力白費，不想讓支持我的人難過」。

▼麟洋配今晚將對戰中國挑戰金牌戰。（圖／路透）

