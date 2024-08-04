台灣女拳王林郁婷深陷性別爭議　澳洲女將力挺：她們就是女性

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

台灣拳擊好手林郁婷及阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）深陷性別爭議，澳洲拳擊女將尼科爾森（Skye Nicolson）力挺2人，表示「她們就是女性」，並指出媒體報導不公。

尼科爾森在社群媒體上發聲，「我與這2位女孩比賽過，她們都是女性，生來就有XY染色體，也就是男性染色體，但她們有女性的身體，具有女性的身體特徵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際拳擊協會（IBA）去年世錦賽以未通過性別檢測取消林郁婷和克莉芙的資格，但檢測方式並沒有明確說明，也沒有經過證實，當時就引起討論，如今巴黎奧運又提及此事，引發性別疑雲。

對此尼科爾森表示，「她們從小就是女性，一直以女性身份參賽，這可不是天生就是男性，而認同自己女性來參加奧運。在IBA進行染色體檢測時，這2位選手被發現有XY染色體，但這不是睾酮測試，她們其他測試也有通過，並且身體沒有男性特徵。」

尼科爾森更表示，「如果她們是男性，女孩與她們比賽就是危險的，那她們應該每次都贏得金牌。但事實並非如此，她們多次被女孩擊敗，我覺得這已經說明了一切。這些女孩多年來一直以女性拳擊手的身份代表自己的國家，她們不應該受到這種不公待遇。很不幸她們陷入這種處境，還要承受這麼多的審查。」

最後，尼科爾森指出，「雖然這是一個灰色地帶，但我認為媒體的濫用，以及人們在不了解事情時隨波逐流，這種行為實在可怕。」

奧會主席巴赫（Thomas Bach）昨（3日）也力挺2人，更表示完全不能接受這種「仇恨言論」，對她們的性別從來沒有任何懷疑。

▲阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）。（圖／路透）